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Huawei получила патент на технологию миграции приложений с Android в HarmonyOS

24 декабря 2021, 18:09




Китайская компания Huawei опубликовала патент на собственную технологию миграции Android-приложений на другую ОС. Заявка на соответствующий патент была подана в Китайское ведомство по интеллектуальной собственности в июне 2020 года.

По всей видимости, компания Huawei рассматривает данную разработку в первую очередь как инструмент под собственную HarmonyOS. За счет предложенной технологии можно осуществлять экспорт и восстановление в среде Android базовой информации, которая описывает подключаемые ресурсы и Android-приложения. Создаваемое в рамках работы данного инструмента приложение способно генерировать полную коллекцию необходимых данных о располагаемых ресурсах для работы в Android.

Huawei получила патент на технологию миграции приложений с Android в HarmonyOS


Патент предусматривает возможность подключения драйверов ядра Ashmem и Binder с целью осуществления экспорта данных об используемых ресурсах.

Получение патента может свидетельствовать о прогрессе, которого добилась Huawei на пути создания средств для беспрепятственного переноса приложений с Android в HarmonyOS.

Как считают эксперты, данная технология может применяться для увеличения ассортимента собственного магазина приложений Huawei AppGallery за счет приложений из Google Play Store. Появление подобной технологии способно привлечь разработчиков приложений, которые теперь смогут беспрепятственно размещать свои разработки сразу в обоих онлайн-магазинах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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