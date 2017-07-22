РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с

24 декабря 2021, 19:29




Тайваньская компания XPG объявила о выпуске серии инновационной оперативной памяти XPG CASTER DDR5 DRAM нового поколения. Ее главной отличительной особенностью стала высокая производительность (до 7000 MT/с). Кроме того, новые модули оснащены встроенными контроллерами ECC и PMIC для повышения стабильности и надежности в работе, а также имеют средства RGB-подсветки (для некоторых моделей). Компания планирует выпускать модули емкостью 16 Гбайт (RGB и без RGB).

Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с


Память XPG CASTER относится к новому поколению DDR5 с производительностью, более чем в два раза превышающую скорость стандартной памяти DDR4 DRAM. Благодаря такой высокой скорости, эта память обеспечивает более плавный игровой процесс.

Предусмотрена поддержка Intel XMP 3.0, что позволяет разгонять память путем очень простых действий. Пользователям нет необходимости вникать в громоздкие особенности настройки BIOS, а также учитывать многочисленные параметры, связанные с разгоном.

Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с


Серия XPG CASTER оснащена встроенным модулем контроля четности ECC, который может исправлять ошибки в реальном времени. Установлены интегральные схемы управления питанием (PMIC), которые используются для повышения стабильности и надежности в работе.

Конструкция памяти вызывает трепет у настоящих геймеров. Благодаря использованию металлических радиаторов, яркой треугольной расцветке с RGB-подсветкой и обтекаемым формам, память DRAM серии XPG CASTER выглядит как изделие для самых высоких скоростей. Этот стиль создает ощущение скорости, изысканности и футуризма.

Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с


Настройка RGB-подсветки полностью открыта для пользователей. В их распоряжении выбор различных эффектов («статика», «дыхание» и «комета») и вариантов синхронизации с музыкальным сопровождением. Это делается программными средствами, которые доступны для всех основных производителей материнских плат.

Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Оптический процессор Lightelligence PACE обошел NVIDIA GeForce RTX 3080 по скорости вычислений в 100 раз
  • Floadia разработала технологию флэш-памяти с 7 битами на ячейку для ИИ-систем
  • AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000
  • TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов
  • SK hynix на 50% увеличила плотность размещения данных в модулях памяти DDR5

    • предыдущая новость
    Huawei получила патент на технологию миграции приложений с Android в HarmonyOS

     



    Свежие статьи
    		RSS
    С новым 2022 годом – Получите Windows 10 Pro за $7,43, Office 2021 Pro за $15 и многое другое! Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Предрождественская распродажа Keysfan Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 декабря, 2021

    Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с

    Huawei получила патент на технологию миграции приложений с Android в HarmonyOS

    Club 3D представила интеллектуальную зарядную док-станцию CSV-1568

    Готовится выход нового стандарта HDMI 2.1a

    Tesla решила отказаться от игр в автомобиле под давлением NHTSA

    Xiaomi 12 Pro не греется выше 43,5 °C даже после 30 минут игры в King of Glory

    23 декабря, 2021

    Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket: инновации, дизайн, гиперспектральная камера

    Анонс ноутбука Huawei MateBook X Pro 2022: увеличен размер экрана, повышено разрешение до 3,7K

    Умные часы Huawei Watch D впервые научились измерять артериальное давление

    Bauhutte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров

    AMD раскроет детали архитектуры Zen 4 следующего поколения на выставке CES 2022

    HUAWEI WATCH 3 В ТЕСТЕ: ФЛАГМАНСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ HUAWEI

    Intel добавила в oneAPI 2022 инструменты разработки ПО для гетерогенных систем

    Анонс умных часов vivo Watch 2: AMOLED-дисплей, eSIM, LTE и 14 дней работы

    Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: AMOLED-дисплей и мощная двойная селфи-камера

    22 декабря, 2021

    Samsung откажется от Android в пользу новой ОС Fuchsia

    С процессорами Intel Core Alder Lake-S будут поставляться кулеры Laminar RH1, RM1 и RS1

    Apple готова доставлять Mac, iPhone, iPad и Apple Watch бесплатно в течение 2 часов

    Процессор Intel Core i9-12900HK опередил AMD Ryzen 9 5900HX почти в 1,5 раза

    Honor подтвердил слухи о складном смартфоне Magic V

    ССЫЛКИ