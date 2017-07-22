Тайваньская компания XPG объявила о выпуске серии инновационной оперативной памяти XPG CASTER DDR5 DRAM нового поколения. Ее главной отличительной особенностью стала высокая производительность (до 7000 MT/с). Кроме того, новые модули оснащены встроенными контроллерами ECC и PMIC для повышения стабильности и надежности в работе, а также имеют средства RGB-подсветки (для некоторых моделей). Компания планирует выпускать модули емкостью 16 Гбайт (RGB и без RGB).
Память XPG CASTER относится к новому поколению DDR5 с производительностью, более чем в два раза превышающую скорость стандартной памяти DDR4 DRAM. Благодаря такой высокой скорости, эта память обеспечивает более плавный игровой процесс.
Предусмотрена поддержка Intel XMP 3.0, что позволяет разгонять память путем очень простых действий. Пользователям нет необходимости вникать в громоздкие особенности настройки BIOS, а также учитывать многочисленные параметры, связанные с разгоном.
Серия XPG CASTER оснащена встроенным модулем контроля четности ECC, который может исправлять ошибки в реальном времени. Установлены интегральные схемы управления питанием (PMIC), которые используются для повышения стабильности и надежности в работе.
Конструкция памяти вызывает трепет у настоящих геймеров. Благодаря использованию металлических радиаторов, яркой треугольной расцветке с RGB-подсветкой и обтекаемым формам, память DRAM серии XPG CASTER выглядит как изделие для самых высоких скоростей. Этот стиль создает ощущение скорости, изысканности и футуризма.
Настройка RGB-подсветки полностью открыта для пользователей. В их распоряжении выбор различных эффектов («статика», «дыхание» и «комета») и вариантов синхронизации с музыкальным сопровождением. Это делается программными средствами, которые доступны для всех основных производителей материнских плат.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".