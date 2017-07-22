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Microsoft подтвердила существование еще одной проблемы в Windows 11

27 декабря 2021, 12:25




После того, как многие пользователи обновили настольную или мобильную ОС до Windows 11, выяснилось, что обладатели высококачественных HDR-мониторов последнего поколения столкнулись с проблемой искажения цветовой гаммы. Отдельные пользователи заметили визуальные изменения на своих мониторах: цвета стали немного более блеклыми.

Получив многочисленные сообщения, Microsoft наконец подтвердила, что в Windows 11 действительно возникают некоторые трудности, связанные с поддержкой редких профилей цветовой настройки. Они влияют на работу некоторых моделей мониторов. Это приводит к затруднениям при демонстрации некоторых изображений.

В первую очередь это касается изображений, где большую долю составляют желтый или белый цвет. Искажения наиболее ярко проявляются в некоторых программах для редактирования изображений.

Microsoft подтвердила существование еще одной проблемы в Windows 11


На сайте поддержки Windows 11 Microsoft опубликовало следующее сообщение:

«После установки Windows 11 некоторые программы редактирования изображений могут некорректно отображать цвета на определенных дисплеях HDR. Наиболее часто это наблюдается с белыми цветами, которые могут отображаться с оттенками ярко-желтого или других цветов».

Как сообщает Microsoft, проблема связана с тем, что определенные API-интерфейсы Win32, используемые для настройки параметров цветопередачи, дают некорректные данные или возвращают ошибку при определенных условиях.

В то же время отмечается, что проблема возникает не у всех программ управления цветовым профилем., а только у части из них.

Дана рекомендация, что что если использовать параметры цветового профиля, которые доступны на странице настроек Windows 11, включая панель управления цветом Microsoft, то в этом случае цветопередача будет работать правильно.

Microsoft заявила, что работает над решением обнаруженной проблемы. Ожидается, что соответствующее исправление появится в январе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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