После того, как многие пользователи обновили настольную или мобильную ОС до Windows 11, выяснилось, что обладатели высококачественных HDR-мониторов последнего поколения столкнулись с проблемой искажения цветовой гаммы. Отдельные пользователи заметили визуальные изменения на своих мониторах: цвета стали немного более блеклыми.
Получив многочисленные сообщения, Microsoft наконец подтвердила, что в Windows 11 действительно возникают некоторые трудности, связанные с поддержкой редких профилей цветовой настройки. Они влияют на работу некоторых моделей мониторов. Это приводит к затруднениям при демонстрации некоторых изображений.
В первую очередь это касается изображений, где большую долю составляют желтый или белый цвет. Искажения наиболее ярко проявляются в некоторых программах для редактирования изображений.
На сайте поддержки Windows 11 Microsoft опубликовало следующее сообщение:
«После установки Windows 11 некоторые программы редактирования изображений могут некорректно отображать цвета на определенных дисплеях HDR. Наиболее часто это наблюдается с белыми цветами, которые могут отображаться с оттенками ярко-желтого или других цветов».
Как сообщает Microsoft, проблема связана с тем, что определенные API-интерфейсы Win32, используемые для настройки параметров цветопередачи, дают некорректные данные или возвращают ошибку при определенных условиях.
В то же время отмечается, что проблема возникает не у всех программ управления цветовым профилем., а только у части из них.
Дана рекомендация, что что если использовать параметры цветового профиля, которые доступны на странице настроек Windows 11, включая панель управления цветом Microsoft, то в этом случае цветопередача будет работать правильно.
Microsoft заявила, что работает над решением обнаруженной проблемы. Ожидается, что соответствующее исправление появится в январе.
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