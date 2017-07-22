Анонимный аналитик, который не пожелал, чтобы его имя было названо, сообщил изданию MacRumors, что Apple разослала крупным операторам США рекомендательное письмо. В нем компания посоветовала подготовиться к тому, что к сентябрю 2022 года на рынке появятся модели смартфонов, которые будут поддерживать только электронные SIM-карты (eSIM).
Хотя информатор не упомянул ни документ Apple, где содержалась подобная информация, ни название смартфонов, которые, как очевидно, являются iPhone, всем стало понятно, что ключевым для понимания является ... ссылка на сентябрь. Именно в этом месяце Apple проводит свою крупнейшую презентацию новых моделей смартфонов и планшетов.
Побочным подтверждением достоверности слуха является информация, опубликованная бразильским сайтом Blog do iPhone несколько дней назад. Там сообщалось, что новые модели iPhone 15 Pro могут не иметь физического слота для SIM-карты. Издание не утверждало, что это правило будет распространяться глобально. Указывалось, что по крайней мере на первых порах изменения могут затронуть только некоторые страны и регионы.
В рамках перехода на «безсимочный вариант» некоторые мобильные операторы США уже якобы во втором квартале 2022 года начнут предлагать в продаже модели iPhone 13, не имеющие карты nanoSIM в коробке.
Apple уже внедрила аналогичное в свою практику розничных продаж. Например, в комплекте моделей iPhone 13, которые продаются в магазинах Apple Store или на сайте Apple.com, нет карты nanoSIM. Предполагается, что пользователи могут активировать свой тарифный план сотовой связи через eSIM. Для этого им потребуется, включив iPhone, подключиться к сети Wi-Fi и следовать инструкциям на экране.
Принимая во внимание, что предполагаемый срок указан как «сентябрь 2022 года», вполне возможно, что Apple собирается удалить физический слот для SIM-карты уже в некоторых нынешних моделях iPhone 14, а не с переходом на модельный ряд iPhone 15, как первоначально ходили слухи. Но на текущий момент ничего определенного по этому вопросу нет.
Особенность eSIM состоит в том, что эта SIM-карта является цифровой. Она позволяет пользователям активировать свой тарифный план сотовой связи без необходимости использования физической карты.
Главная проблема на текущий момент состоит в том, что поддержка eSIM доступна пока не во всех странах. В результате, может оказаться, что для некоторых рынков будут поставляться только устаревающие модели iPhone, оснащенные физическим слотом для SIM-карты.
Однако в последние годы внедрение eSIM быстро расширяется. Уже более 100 операторов связи предлагают услуги eSIM по всему миру. Есть также немало компаний, которые планируют развернуть поддержку eSIM в 2022 году.