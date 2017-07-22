РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple начнет выпускать iPhone без слота для SIM-карта

27 декабря 2021, 15:17




Анонимный аналитик, который не пожелал, чтобы его имя было названо, сообщил изданию MacRumors, что Apple разослала крупным операторам США рекомендательное письмо. В нем компания посоветовала подготовиться к тому, что к сентябрю 2022 года на рынке появятся модели смартфонов, которые будут поддерживать только электронные SIM-карты (eSIM).

Хотя информатор не упомянул ни документ Apple, где содержалась подобная информация, ни название смартфонов, которые, как очевидно, являются iPhone, всем стало понятно, что ключевым для понимания является ... ссылка на сентябрь. Именно в этом месяце Apple проводит свою крупнейшую презентацию новых моделей смартфонов и планшетов.

К сентябрю 2022 года Apple начнет выпускать iPhone без SIM-карты


Побочным подтверждением достоверности слуха является информация, опубликованная бразильским сайтом Blog do iPhone несколько дней назад. Там сообщалось, что новые модели iPhone 15 Pro могут не иметь физического слота для SIM-карты. Издание не утверждало, что это правило будет распространяться глобально. Указывалось, что по крайней мере на первых порах изменения могут затронуть только некоторые страны и регионы.

В рамках перехода на «безсимочный вариант» некоторые мобильные операторы США уже якобы во втором квартале 2022 года начнут предлагать в продаже модели iPhone 13, не имеющие карты nanoSIM в коробке.

Apple уже внедрила аналогичное в свою практику розничных продаж. Например, в комплекте моделей iPhone 13, которые продаются в магазинах Apple Store или на сайте Apple.com, нет карты nanoSIM. Предполагается, что пользователи могут активировать свой тарифный план сотовой связи через eSIM. Для этого им потребуется, включив iPhone, подключиться к сети Wi-Fi и следовать инструкциям на экране.

Принимая во внимание, что предполагаемый срок указан как «сентябрь 2022 года», вполне возможно, что Apple собирается удалить физический слот для SIM-карты уже в некоторых нынешних моделях iPhone 14, а не с переходом на модельный ряд iPhone 15, как первоначально ходили слухи. Но на текущий момент ничего определенного по этому вопросу нет.

Особенность eSIM состоит в том, что эта SIM-карта является цифровой. Она позволяет пользователям активировать свой тарифный план сотовой связи без необходимости использования физической карты.

Главная проблема на текущий момент состоит в том, что поддержка eSIM доступна пока не во всех странах. В результате, может оказаться, что для некоторых рынков будут поставляться только устаревающие модели iPhone, оснащенные физическим слотом для SIM-карты.

Однако в последние годы внедрение eSIM быстро расширяется. Уже более 100 операторов связи предлагают услуги eSIM по всему миру. Есть также немало компаний, которые планируют развернуть поддержку eSIM в 2022 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Xiaomi 12 Pro не разогревается выше 43,5 °C даже при запуске игры King of Glory
  • Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket: инновации, дизайн, гиперспектральная камера
  • Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: AMOLED-дисплей и мощная двойная селфи-камера
  • Honor подтвердил слухи о складном смартфоне Magic V
  • Анонс iQOO Neo 5 SE: 6,67-дюймовый дисплей, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и ценник от $344

    • следующая новость
    Анонс PoE-коммутаторов D-Link DGS-1520 нового поколения

    предыдущая новость
    Microsoft подтвердила существование еще одной проблемы в Windows 11

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Большая рождественская распродажа: Windows 10 Pro за $15,5, Office – от $26 Лучшие новогодние подарки 2021/2022: выбор THG.ru Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Большая рождественская распродажа Лучшие новогодние подарки 2021/2022 Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 декабря, 2021

    LG покажет OLED-окна и торговые витрины на выставке CES 2022

    Ремонт складного Huawei P50 Pocket выльется в копеечку

    Анонс PoE-коммутаторов D-Link DGS-1520 нового поколения

    Apple начнет выпускать iPhone без слота для SIM-карта

    Microsoft подтвердила существование еще одной проблемы в Windows 11

    24 декабря, 2021

    Производительность новых модулей памяти XPG CASTER DDR5 доходит до 7000 MT/с

    Huawei получила патент на технологию миграции приложений с Android в HarmonyOS

    Club 3D представила интеллектуальную зарядную док-станцию CSV-1568

    Готовится выход нового стандарта HDMI 2.1a

    Tesla решила отказаться от игр в автомобиле под давлением NHTSA

    Xiaomi 12 Pro не греется выше 43,5 °C даже после 30 минут игры в King of Glory

    23 декабря, 2021

    Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket: инновации, дизайн, гиперспектральная камера

    Анонс ноутбука Huawei MateBook X Pro 2022: увеличен размер экрана, повышено разрешение до 3,7K

    Умные часы Huawei Watch D впервые научились измерять артериальное давление

    Bauhutte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров

    AMD раскроет детали архитектуры Zen 4 следующего поколения на выставке CES 2022

    HUAWEI WATCH 3 В ТЕСТЕ: ФЛАГМАНСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ HUAWEI

    Intel добавила в oneAPI 2022 инструменты разработки ПО для гетерогенных систем

    Анонс умных часов vivo Watch 2: AMOLED-дисплей, eSIM, LTE и 14 дней работы

    Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: AMOLED-дисплей и мощная двойная селфи-камера

    ССЫЛКИ