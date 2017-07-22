Компания D-Link представила новое поколение управляемых коммутаторов третьего уровня DGS-1520. Серия DGS-1520 рекомендована для применения на уровне ядра для сетей малого и среднего бизнеса. Переход на новые модели позволяет увеличить пропускную способность на уровне агрегации и организовать доступ в сетях крупных коммерческих, государственных и ведомственных предприятий с гигабитными скоростями.
PoE-коммутаторы данной серии можно гибко объединять в стек до 8 устройств, добиваясь тем самым управляемого масштабирование сети. Новые модели обеспечивают подключение к серверам и магистрали на скорости до 10 Гбит/с. Они предоставляют поддержку 2.5G Ethernet и позволяют подключать мультигигабитное оборудование.
Все коммутаторы серии DGS-1520 оснащены портами 10GBase-T и 10G SFP+, которые могут использоваться для организации физического стека из 8 устройств и высокоскоростных подключений к серверам и магистральным каналам. Для максимальной отказоустойчивости и пропускной способности стека поддерживается гибридный режим стекирования с одновременным использованием оптических и медных 10G-портов.
В настоящее время в линейке DGS-1520 представлены следующие модели:
Все коммутаторы предоставляют расширенный набор функций 2 и 3 уровней, включающий Q-in-Q, ERPS v1/v2, VRRP, RIP и OSPF.
PoE-коммутаторы данной серии обеспечивают питание подключенных сетевых устройств через порты 1G и 2.5G Ethernet с поддержкой 802.3af (PoE)/802.3at (PoE+), благодаря высокому бюджету мощности PoE создавая единое решение для проводного и беспроводного доступа сетевых камер, IP-телефонов и точек доступа стандартов Wi-Fi 6 (11ax) и Wi-Fi 5 (11ac Wave 2).
Для повышения надежности работы оборудования поддерживается подключение резервных источников питания: DPS-700 ($750) для PoE-коммутаторов DGS-1520-28MP/52MP и DPS-520 ($284) для коммутаторов DGS-1520-28/52. Модель резервного источника питания DPS-520 подключается к порту управления коммутатора (RJ-45) по стандартному Ethernet-кабелю Cat 5e и в случае отключения штатного питания от сети 220 В обеспечивает бесперебойное питание до 4 устройств DGS-1520-28/52 (зависит от энергопотребления конкретной модели).