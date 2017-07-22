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Ремонт складного Huawei P50 Pocket выльется в копеечку

27 декабря 2021, 18:38




На прошлой неделе компания Huawei представила свой первый складной смартфон в форм-факторе раскладушка P50 Pocket. Для многих смартфон-раскладушка стал приятной неожиданностью. Эксперты отмечают его многочисленные примечательные особенности и удобство. Но у всех на устах повис вопрос: что случится, если смартфон перестанет нормально складываться, сломается или придет в негодность при отсутствии гарантии?

При запуске Huawei старалась убедить будущих покупателей, что при разработке премиальной модели она уделила максимум внимания созданию высоконадежного многомерного шарнира. Прошли проверку различные усиленные варианты конструкции, при их изготовлении использовались инновационные материалы.

Стали известны цены за ремонт складного смартфона Huawei P50 Pocket


Компанией была поставлена цель - обеспечить легкость складывания смартфона при любых условиях без признаков образования складок. Huawei удалось достичь поставленной цели. Смартфон не имеет ни малейших признаков утолщения в области шарнира. Но у пользователей остался вопрос, не превратится ли новый смартфон в бесполезную игрушку, если шарнир все-таки сломается.

Очевидно, что для смартфона, цена которого доходит до 1725 долларов, этот вопрос не является праздным. Сразу возникло предположение, что ремонт шарнирного механизма обойдется слишком дорого.

Обычно флагманский смартфон требует очень больших затрат на ремонт своих компонентов. И если надо поменять дисплей, заднюю панель с камерами или материнскую плату, то этот ремонт обходится слишком дорого.

Говоря о Huawei P50 Pocket, пользователи отмечают, что всегда есть риск расколотить 6,9-дюймовый складной дисплей, перегреть мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 4G, израсходовать ресурс аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч.

Производитель решил не томить поклонников и опубликовал соответствующие расценки.

Как стало известно, любой серьезный ремонт базовой модели Huawei P50 Pocket и ее премиум-версии будет стоить одинаково. Однако этот ремонт не касается замены дисплея. Цена в этом случае значительно возрастает за счет именно переустановки дисплейной панели: 4379 юаней (примерно 690 долларов) за премиум-версию и 3579 юаней (примерно 560 долларов) за ремонт базовой модели. Другими словами, ремонт одного дисплея будет стоить как покупка двух смартфонов среднего уровня. Впрочем, как отмечают эксперты, это ожидаемо, потому что в Huawei P50 Pocket устанавливается складная OLED-панель.

Стали известны цены за ремонт складного смартфона Huawei P50 Pocket


Ремонт материнской платы Huawei P50 Pocket в версии 8 + 128 Гбайт обойдется в 3399 юаней (примерно 535 долларов), а в версии 8+512 Гбайт (модель Premium) - 4599 юаней (примерно 720 долларов). Иными словами, негарантийный ремонт Huawei P50 Pocket будет достаточно обременительным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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