Компания LG Display объявила о намерении показать на предстоящей выставке CES 2022 новые прозрачные OLED-дисплеи. Они предназначены для оснащения торговых предприятий. Новые специальные OLED-витрины помогут преобразовать формат продаж. Они позволят иначе взглянуть на процесс покупки. Появятся на выставке и новые умные окна для дома.
На суд посетителей выставки будут предложены четыре вида прозрачных OLED-витрин: OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Window и Smart Window. Компания LG намерена продемонстрировать их потребительскую ценность, показать, как эти инновационные продукты могут менять повседневное пространство в офисе, дома и транспорте.
OLED-витрина OLED Shelf объединяет в себе два прозрачных OLED-дисплея. Они расположены один за другим. Благодаря своей легкости, они свисают со стены и могут легко вписаться в любой интерьер. Они способны работать в режиме Always on Display, а использовать их можно в том числе для демонстрации видеороликов.
Прозрачные OLED-витрины Shopping Managing Showcase - это специальные торговые прилавки нового типа. OLED-дисплеи помещаются внутри деревянной подставки. Это позволяет размещать витрины в фешенебельных магазинах и демонстрировать с их помощью привлекательный визуальный контент, имеющий прямое отношение к товарами, находящимся внутри. По оценкам LG, такой формат должен стать особенно привлекательным.
Следующий вариант OLED-витрины получил название Show Window. Он представляет собой конструкцию, собранную из четырех 55-дюймовых прозрачных OLED-дисплеев. С их помощью можно максимизировать рекламный потенциал дисплеев, размещаемых в оконных проемах.
Наконец еще один вариант - Smart Window («Умное окно»). Этот дисплей разработан специально для офисов будущего. В нем используется технология Transparent OLED. Такие дисплеи можно устанавливать в окнах конференц-залов.
Компания LG впервые представила свой 55-дюймовый OLED-дисплей, который обеспечивает 40-процентную прозрачность, в 2019 году.
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