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Airtel и TCS создают платформу удаленных роботизированных производств на основе 5G

28 декабря 2021, 12:18




Индийская многонациональная телекоммуникационная компания Airtel и местная транснациональная компания Tata Consultancy Services (TCS), предоставляющая услуги в области информационных технологий, объявили о партнерстве для тестирования инновационных сценариев использования решений TCS Neural Manufacturing в сети 5G Airtel.

Новые решения призваны помочь производителям создавать интеллектуальные, когнитивные производства, которые позволяют удаленно выполнять роботизированные операции в потенциально опасных средах, таких как горнодобывающая промышленность, химические заводы и нефтегазовые месторождения.

Airtel и TCS создают платформу удаленных роботизированных производств на основе 5G


Целью внедрения новых технологий является создание производств с устойчивым и адаптивным поведением. Они полностью имитируют виртуальное присутствие человека, при этом обеспечивают безопасность людей при сохранении гибкости в организации самих производств, не уступающей тем, которые создаются с непосредственным участием человека.

В работе новых промышленных систем применяется сверхнадежная связь в сетях 5G. Она отличается малой задержкой, расширенной полосой пропускания и высокой плотностью размещения устройств с поддержкой 5G.

Новые технологии позволяют сочетать мощь искусственного интеллекта/машинного обучения, компьютерного зрения, промышленной робототехники и дополненной / виртуальной реальности. При этом обеспечивается полная автономность в выполнении производственных операций.



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