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Анонс Motorola Moto G71 5G: чипсет Snapdragon 695 и нормальная цена

28 декабря 2021, 14:53




Новый смартфон Motorola Moto G71 5G оснащен чипсетом Snapdragon 695 и имеет OLED-дисплей с разрешением FHD+. Он продолжает серию доступных смартфонов среднего уровня, с помощью которых Motorola старается создать свою нишу на рынке.

Новый смартфон органично расширяет линейку, начатую выпущенными недавно moto g31 и moto g41. Прежние модели были оснащены OLED-дисплеем «стандартного» размера 6,4 дюйма и емкой батареей на 5000 мАч.

Анонс Motorola Moto G71 5G: чипсет Snapdragon 695 и нормальная цена


Moto G71 5G получил тот же 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. По центру в верхней части экрана находится круглое отверстие под 13-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков. Дисплей отвечает требованиям на полноту поддержки цветовой гаммы в соответствии с DCI-P3.

Новый смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 695 в сочетании с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт основной памяти. Используя средства виртуализации, можно добавить еще 3 Гбайт виртуальной, «медленной» оперативной памяти из состава основного хранилища.

Главное отличие от moto g31 и moto g41 - это выбор платформы Qualcomm. Прежние модели комплектуются чипсетом MediaTek Helio G85 с игровой технологией HyperEngine. Новинка же относится к числу более «стандартных».

На задней панели телефона Moto G71 5G располагается тройная система из выровненных по вертикали камер. В ее состав входят основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и камера для макросъемки на 2 Мп, по сути повторяя возможности моделей moto g31 и moto g41.

Для подключения и коммуникаций Moto G71 5G имеет два слота для SIM-карт, поддержку 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и NFC. Имеется разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.

Среди других функций можно упомянуть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, датчик отпечатков пальцев на задней панели и настраиваемую под различные функции боковую кнопку. Корпус девайса соответствует требованиям защиты IP52, его аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Но самое интересное - это цена. Moto G71 5G будет продаваться всего за 267 долларов (19 700 руб.). Для сравнения, смартфон moto g31 доступен по рекомендованной цене 199,99 евро (16 500 руб.), а модель moto g41 - по цене 249,99 евро (20 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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