Новый смартфон Motorola Moto G71 5G оснащен чипсетом Snapdragon 695 и имеет OLED-дисплей с разрешением FHD+. Он продолжает серию доступных смартфонов среднего уровня, с помощью которых Motorola старается создать свою нишу на рынке.
Новый смартфон органично расширяет линейку, начатую выпущенными недавно moto g31 и moto g41. Прежние модели были оснащены OLED-дисплеем «стандартного» размера 6,4 дюйма и емкой батареей на 5000 мАч.
Moto G71 5G получил тот же 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. По центру в верхней части экрана находится круглое отверстие под 13-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков. Дисплей отвечает требованиям на полноту поддержки цветовой гаммы в соответствии с DCI-P3.
Новый смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 695 в сочетании с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт основной памяти. Используя средства виртуализации, можно добавить еще 3 Гбайт виртуальной, «медленной» оперативной памяти из состава основного хранилища.
Главное отличие от moto g31 и moto g41 - это выбор платформы Qualcomm. Прежние модели комплектуются чипсетом MediaTek Helio G85 с игровой технологией HyperEngine. Новинка же относится к числу более «стандартных».
На задней панели телефона Moto G71 5G располагается тройная система из выровненных по вертикали камер. В ее состав входят основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и камера для макросъемки на 2 Мп, по сути повторяя возможности моделей moto g31 и moto g41.
Для подключения и коммуникаций Moto G71 5G имеет два слота для SIM-карт, поддержку 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и NFC. Имеется разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.
Среди других функций можно упомянуть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, датчик отпечатков пальцев на задней панели и настраиваемую под различные функции боковую кнопку. Корпус девайса соответствует требованиям защиты IP52, его аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.
Но самое интересное - это цена. Moto G71 5G будет продаваться всего за 267 долларов (19 700 руб.). Для сравнения, смартфон moto g31 доступен по рекомендованной цене 199,99 евро (16 500 руб.), а модель moto g41 - по цене 249,99 евро (20 700 руб.).