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SilverStone представила корпус CS351 в форм-факторе microATX

28 декабря 2021, 17:04




Компания SilverStone представила уникальный корпус CS351 в форм-факторе microATX. По замыслу разработчика, модель одинаково подходит как для создания игрового компьютера, так и для компьютера, рассчитанного на реализацию всевозможных творческих замыслов.

Новый корпус значительно больше типичного NAS-хранилища с 5 отсеками, которое можно встретить на рынке наиболее часто. Это позволяет построить хранилище с возможностью горячей замены. Можно также создать домашнее хранилище NAS.

SilverStone представила корпус CS351 с форм-фактором microATX


Свобода выбора ограничивается форм-фактором microATX в очень широких пределах. Свободное пространство предоставляет место для установки высокопроизводительной видеокарты. Доступны три слота размером до 36,8 см длиной. Это означает, что внутри имеется достаточно места для видеокарты высшего класса типа Quadro RTX или Radeon PRO. Такой выбор обычно делают создатели контента.

С точки зрения геймеров найдется достаточно свободного места для установки видеокарт типа RTX 3090 или RX 6900 XT с воздушным охлаждением.

SilverStone представила корпус CS351 с форм-фактором microATX


Самая яркая особенность нового корпуса - это пять 3,5-дюймовых запираемых кейсов с возможностью горячей замены. Каждый из них объединен с собственным разъемом SATA 6 Гбит/с на материнской плате (опционально SAS 12 Гбит/с).

Внутреннее пространство имеет продув с помощью 80-мм вентилятора; для его питания используется 4-контактный разъем Molex.

SilverStone представила корпус CS351 с форм-фактором microATX


Внутри имеется одна 2,5-дюймовая стойка для крепежа; в ней может быть установлено до семи 2,5-дюймовых накопителей.

Активная вентиляция представлена тремя 40-миллиметровыми задними вентиляционными отверстиями, двумя верхними вентиляционными люками под 80-миллиметровые вентиляторы. Есть также возможность для организации внутреннего обдува для пяти отсеков с дисками с помощью 80-миллиметрового вентилятора.

Корпус имеет размеры 265 мм (Ш) x 209 мм (В) x 411 мм (Г) и весит около 5 кг.

SilverStone представила корпус CS351 с форм-фактором microATX


Цена не раскрыта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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