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Cougar выпустила процессорный кулер Forza 85 премиум-класса

28 декабря 2021, 18:11




Компания Cougar представила процессорный кулер Forza 85 премиум-класса. Устройство имеет конструкцию башенного типа. Его основу составляет алюминиевое оребрение, представляющее собой стек из 50 ребер толщиной 85 мм с плотной упаковкой. Сверху радиатор закрыт пластиной из кованного алюминия.

Внутри конструкции кулера проведены шесть никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм. Они контактируют с процессором через зеркально отполированное, никелированное медное основание. Благодаря такому строению обеспечивается эффективный отвод тепла через ребристую стойку, охлаждаемую с помощью 120-миллиметрового вентилятора.

Cougar выпустила профессиональный кулер Forza 85 премиум-класса


В то же время наиболее эффективное охлаждение достигается при использовании двух вентиляторов, отмечает производитель.

Корпус кулера немного приподнят над основанием, что позволяет освободить место для установки модулей памяти, если это требуется.

Cougar выпустила профессиональный кулер Forza 85 премиум-класса


В комплекте с кулером поставляется вентилятор Cougar Vortex MHP120. Он имеет скорость вращения от 600 до 2000 об/мин. Такой скорости достаточно для прокачки до 2,34 куб.м воздуха в минуту с созданием разрежения до 4,24 мм водяного столба. Уровень создаваемого шума не превышает 31,68 дБА.

Вентилятор оснащен гидродинамической опорой, что существенно снижает амплитуду вибраций, вызываемых при его работе.

Cougar выпустила профессиональный кулер Forza 85 премиум-класса


Кулер Cougar Forza 85 поддерживает сокеты LGA1700, AM4 и LGA1200. Его размеры (с установленным вентилятором): 135 мм x 110 мм x 160 мм (ШxГxВ), вес - 1,16 кг.

Cougar выпустила профессиональный кулер Forza 85 премиум-класса


Информацию о ценах компания не раскрыла.

Cougar выпустила профессиональный кулер Forza 85 премиум-класса




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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