Конец года ознаменовался еще одним важным событием: компания Xiaomi анонсировала новый флагманский смартфон Xiaomi 12 на базе лучшего на сегодняшний день чипсета Snapdragon 8 Gen 1 и самой быстрой оперативной памяти LPDDR5.
Смартфон Xiaomi 12 имеет 6,28-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2400x1080 пикселей) с классическим форм-фактором для просмотра фильмов (20:9). Частота обновления экрана составляет 120 Гц, яркость - до 1100 нит, коэффициент контрастности - 5 000 000:1 (мин.). Используется защита - покрытие Corning Gorilla Glass Victus.
Дисплей смартфона Xiaomi 12 отвечает расширенным требованиям HDR+, которые гарантируют высокую детализацию изображений в самых тёмных и светлых сценах. Это делает картинку на экране более естественной и реалистичной в широком диапазоне контрастности. Поддержка расширенной версии HDR+ указывает на то, что система отображения умеет использовать встроенные в контент динамические метаданные, создавая оптимизированную кривую отображения тонов на основе кривой Безье.
Устанавливаемый дисплей TrueColor имеет профессиональную калибровку цвета, которая позволяет точно отображать 1,07 миллиарда цветов. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и угол обзора 80,5°.
Смартфон Xiaomi 12 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno следующего поколения и оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 Гбайт (скорость передачи данных до 6400 Мбит/с). Основная память выстроена на базе UFS 3.1 нового поколения, которая обеспечивает скорость последовательной записи до 1450 Мбайт/с.
Установленная внутри система охлаждения имеет очень большую пластину VC 2600 мм². Вместе с ней внутреннее пространство в компактном корпусе «залито» 10 000 мм² теплоотводящего графита, а область антенны покрыта белым графеном.
Смартфон Xiaomi 12 оснащен необычным набором камер. Для основной камеры используется крупный по своим размерам сенсор Sony IMX766 (1/1,56 дюйма); диафрагма основной камеры равна f/1,88, поддерживается оптическая стабилизация (OIS).
Помимо основной камеры, установлены сверхширокоугольная камера с разрешением 13 Мп с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,4 и телекамера для макросъемки на 5 Мп с диафрагмой f/2,4. Камера оснащена интеллектуальной функцией визуального отслеживания, которая позволяет одновременно идентифицировать человеческие глаза и фигуры, а также домашних животных. Это помогает добиться стабильной и точной фокусировки.
Благодаря усовершенствованному алгоритму машинного обучения, система способна быстро анализировать особенности объекта в фокусе, даже если его форма, угол обзора или цвет меняются. Это обеспечивает стабильное и плавное отслеживание движущихся объектов, управляемое через простое двойное касание.
В телефоне также установлены симметричные двойные динамики, настроенные силами лакустической лаборатории Harmon Kardon, что обеспечивает яркий, естественный звук в трех измерениях. Есть поддержка объемного звучания и Dolby Atmos.
Смартфон укомплектован батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Для полной зарядки требуется всего 39 минут, . Есть также поддержка для беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт (полная зарядка за 53 минуты) и для обратной беспроводной зарядкой мощностью 10 Вт.
Телекомммуникационная поддержка прсдставлена в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C.
Цены на смартфон Xiaomi 12:
8 + 128 Гбайт - 580 долларов (42 700 руб.)
8 + 256 Гбайт - 627 долларов (46 100 руб.)
12 + 256 Гбайт - 690 долларов (50 800 руб.)
Помимо флагмана, компания Xiaomi представила модель Xiaomi 12X, которая отличается заменой флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 1 на более «скромный», топовый чипсет Snapdragon 870. У этой модели также отсутствует поддержка беспроводной зарядки.
В остальном этот смартфон идентичен старшей, флагманской модели, а пользователь при этом получает экономию в 5000 руб.