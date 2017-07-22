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Xiaomi 12: флагман на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 с отличной камерой на базе Sony IMX766

28 декабря 2021, 21:06




Конец года ознаменовался еще одним важным событием: компания Xiaomi анонсировала новый флагманский смартфон Xiaomi 12 на базе лучшего на сегодняшний день чипсета Snapdragon 8 Gen 1 и самой быстрой оперативной памяти LPDDR5.

Смартфон Xiaomi 12 имеет 6,28-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2400x1080 пикселей) с классическим форм-фактором для просмотра фильмов (20:9). Частота обновления экрана составляет 120 Гц, яркость - до 1100 нит, коэффициент контрастности - 5 000 000:1 (мин.). Используется защита - покрытие Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12: флагман на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 с отличной камерой на базе Sony IMX766


Дисплей смартфона Xiaomi 12 отвечает расширенным требованиям HDR+, которые гарантируют высокую детализацию изображений в самых тёмных и светлых сценах. Это делает картинку на экране более естественной и реалистичной в широком диапазоне контрастности. Поддержка расширенной версии HDR+ указывает на то, что система отображения умеет использовать встроенные в контент динамические метаданные, создавая оптимизированную кривую отображения тонов на основе кривой Безье.

Xiaomi 12: флагман на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 с отличной камерой на базе Sony IMX766


Устанавливаемый дисплей TrueColor имеет профессиональную калибровку цвета, которая позволяет точно отображать 1,07 миллиарда цветов. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и угол обзора 80,5°.

Смартфон Xiaomi 12 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno следующего поколения и оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 Гбайт (скорость передачи данных до 6400 Мбит/с). Основная память выстроена на базе UFS 3.1 нового поколения, которая обеспечивает скорость последовательной записи до 1450 Мбайт/с.

Установленная внутри система охлаждения имеет очень большую пластину VC 2600 мм². Вместе с ней внутреннее пространство в компактном корпусе «залито» 10 000 мм² теплоотводящего графита, а область антенны покрыта белым графеном.

Смартфон Xiaomi 12 оснащен необычным набором камер. Для основной камеры используется крупный по своим размерам сенсор Sony IMX766 (1/1,56 дюйма); диафрагма основной камеры равна f/1,88, поддерживается оптическая стабилизация (OIS).

Xiaomi 12: флагман на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 с отличной камерой на базе Sony IMX766


Помимо основной камеры, установлены сверхширокоугольная камера с разрешением 13 Мп с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,4 и телекамера для макросъемки на 5 Мп с диафрагмой f/2,4. Камера оснащена интеллектуальной функцией визуального отслеживания, которая позволяет одновременно идентифицировать человеческие глаза и фигуры, а также домашних животных. Это помогает добиться стабильной и точной фокусировки.

Благодаря усовершенствованному алгоритму машинного обучения, система способна быстро анализировать особенности объекта в фокусе, даже если его форма, угол обзора или цвет меняются. Это обеспечивает стабильное и плавное отслеживание движущихся объектов, управляемое через простое двойное касание.

В телефоне также установлены симметричные двойные динамики, настроенные силами лакустической лаборатории Harmon Kardon, что обеспечивает яркий, естественный звук в трех измерениях. Есть поддержка объемного звучания и Dolby Atmos.

Смартфон укомплектован батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Для полной зарядки требуется всего 39 минут, . Есть также поддержка для беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт (полная зарядка за 53 минуты) и для обратной беспроводной зарядкой мощностью 10 Вт.

Телекомммуникационная поддержка прсдставлена в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C.

Цены на смартфон Xiaomi 12:

  • 8 + 128 Гбайт - 580 долларов (42 700 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 627 долларов (46 100 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 690 долларов (50 800 руб.)


Xiaomi 12: флагман на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 с отличной камерой на базе Sony IMX766


Помимо флагмана, компания Xiaomi представила модель Xiaomi 12X, которая отличается заменой флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 1 на более «скромный», топовый чипсет Snapdragon 870. У этой модели также отсутствует поддержка беспроводной зарядки.

В остальном этот смартфон идентичен старшей, флагманской модели, а пользователь при этом получает экономию в 5000 руб.

Цены на смартфон Xiaomi 12X:

  • 8 + 128 Гбайт - 502 долларов (37 000 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 549 долларов (40 400 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 596 долларов (43 900 руб.)




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