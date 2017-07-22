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Анонс флагмана Xiaomi 12 Pro: AMOLED-дисплей по технологии LTPO, Snapdragon 8 Gen 1, тройной блок камер 50 Мп

28 декабря 2021, 22:36




Компания Xiaomi анонсировала необычный флагманский смартфон, получивший название Xiaomi 12 Pro. Эта 6,73-дюймовая модель оснащена AMOLED-дисплеем Samsung E5 OLED, которая изготавливает по технологии LTPO. Многие эксперты называют ее технологией будущего для смартфонов.

Особенностью LTPO является функция динамического управления частотой развертки. Благодаря ей, можно снизить энергопотребление на 10-15%, использовать полезные наработки из практики эксплуатации LTPS и TFT. Благодаря этому. дисплейная матрица Xiaomi 12 Pro поддерживает динамическую частоту настройки в диапазоне 1-120 Гц.

Анонс флагмана Xiaomi 12 Pro: AMOLED-дисплей по технологии LTPO, Snapdragon 8 Gen 1, тройной блок камер 50 Мп


Пиковую яркость экрана составляет до 1500 нит. Он имеет поддержку HDR10+ и Dolby Vision, допускает 16 000 уровней настройки яркости изображения. Разрешение дисплея соответствует типу Full HD+ (3200x1440 пикселей), частота дискретизации касания - 480 Гц, коэффициент контрастности - 8 000 000:1 (мин). Экран относится к типу TrueColor и имеет профессиональную калибровку цвета, которая позволяет точно отображать 1,07 млрд цветов. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон Xiaomi 12 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno следующего поколения. Оперативная память имеет тип LPDDR5 и объем от 8 до 12 Гбайт. Основная память относится к типу UFS 3.1 и имеет объем 128/256 Гбайт.

Система охлаждения имеет очень большой VC 2900 мм² и три листа графита с большим теплоотводом - они дополнительно улучшают характеристики охлаждения, обеспечивая стабильную работу смартфона. Область антенны покрыта белым графеном.

Анонс флагмана Xiaomi 12 Pro: AMOLED-дисплей по технологии LTPO, Snapdragon 8 Gen 1, тройной блок камер 50 Мп


По оснащению камерами смартфон Xiaomi 12 Pro похож на смартфон Xiaomi 12. Для основной камеры используется сверхкрупный сенсор Sony IMX707 (1/1,28 дюйма). Размер его пикселей составляет 2,44 мкм, используется принцип «4-в-1». По словам Xiaomi, передовая система настройки камеры улучшает возможности захвата света на 49% по сравнению с предыдущим поколением.

Для работы сверхширокоугольной камеры с углом обзора 115° используется 50-мегапиксельный сенсор JN1. Есть также 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным увеличением для портретных снимков.

Анонс флагмана Xiaomi 12 Pro: AMOLED-дисплей по технологии LTPO, Snapdragon 8 Gen 1, тройной блок камер 50 Мп


Используемая камера оснащена интеллектуальной функцией для визуального отслеживания. Она способна одновременно идентифицировать человеческие глаза и фигуру, а также домашних животных - по ним осуществляется точная фокусировка. Усовершенствованный алгоритм машинного обучения позволяет системе быстро анализировать особенности объекта в фокусе, даже если форма, угол или цвет меняются.

В телефоне есть симметричные двойные динамики, обеспечивающие превосходное качество звука. Их надстройку осуществляют специалисты лаборатории Harmon Kardon.

Смартфон укомплектован батареей емкостью 4600 мАч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт - для полной зарядки требуется всего 18 минут. Телефон имеет также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт (время полной зарядки - 42 минуты) и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Анонс флагмана Xiaomi 12 Pro: AMOLED-дисплей по технологии LTPO, Snapdragon 8 Gen 1, тройной блок камер 50 Мп


Телекоммуникационная поддержка представлена в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C.

Цены на смартфон Xiaomi 12 Pro:

  • 8 + 128 Гбайт - 737 долларов (54 200 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 785 долларов (57 800 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 847 долларов (62 300 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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