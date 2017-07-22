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Acer представила в России геймерский монитор Nitro VG271S

29 декабря 2021, 10:31




Компания Acer представила в России геймерский 27-дюймовый монитор Nitro VG271S с высокой частотой обновления в 165 Гц, качественной цветопередачей и полным набором фирменных технологий Acer, включая VisionCare 1.0 и Acer Display Widget.

Новинку выделяют высокая производительность и качество изображения. Экран имеет соотношение сторон 16:9. Он построен на базе матрицы IPS с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Углы обзора составляют 178°, максимальная яркость - 400 нит. Система обеспечивает 99% охват цветового пространства sRGB, позволяя получать естественные и насыщенные цвета. Продукт получил сертификат VESA DisplayHDRTM 400, которой отмечена его способность к высокой детализации даже в самых ярких или тёмных участках картинки.

Компания Acer представила в России геймерский монитор Nitro VG271S


Благодаря времени отклика в 1 мс, обеспечена отзывчивость картинки на экране, устранены шлейфы за быстро движущимися объектами. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium позволяет сделать смену кадров плавной за счет синхронизации частоты обновления видеокарты и монитора.

Производитель особо выделяет технологию Acer VisionCare - она защищает зрение игрока во время матчей. Среди них: фильтр вредного излучения в синей части спектра BluelightShield, технология Flicker-Less, которая устраняет мерцание экрана, Low Dimming, снижающая яркость экрана при слабом освещении, и антибликовое покрытие Comfyview.

Компания Acer представила в России геймерский монитор Nitro VG271S


Дизайн игрового монитора Acer Nitro VG271S выглядит максимально сдержанно благодаря безрамочной технологии ZeroFrame. Геймерский характер проявляется в виде красных вставок на стойке монитора.

Компания Acer представила в России геймерский монитор Nitro VG271S


Для подключения к компьютеру предусмотрены два порта HDMI и один DisplayPort. Встроенные 2-ваттные динамики позволяют отказаться от внешних колонок. Есть и возможность подключения наушников прямо к монитору. Фирменный виджет Acer Display Widget предоставляет доступ ко всем настройкам нажатием всего одной кнопки. Он позволяет быстро менять профили, изменять параметры цветопередачи или включать геймерские функции. Одной из таких функций является Dark/Black Boost, помогающая находить в тёмных уголках карт игровые секреты или быстро обнаруживать соперников.

Компания Acer представила в России геймерский монитор Nitro VG271S


Игровой монитор Acer Nitro VG271S (VG271Sbmiipx) уже доступен в сети магазинов Ситилинк по рекомендованной розничной цене от 23 490 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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