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Microsoft может работать над складным планшетом Surface Trio с тремя дисплеями

29 декабря 2021, 14:10




Издание PatientlyApple опубликовало патент Microsoft, судя по которому американская компания собирается дополнить свою продуктовую линейку складных устройств, новым гаджетом под названием Surface Trio. Патент Microsoft с названием «Многопанельное устройство для отображения» ("Multi-Panel Display Device") был недавно обнаружен в архивах.

Патент был подан в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) еще 23 июля 2020 года. Он был официально опубликован 23 декабря 2021 г.

Патент содержит множество технических характеристик с описанием устройства. Вместе с ними имеется эскиз, который показывает оригинальный по своей конструкции аппарат, состоящий из трех экранных панелей, соединенных между собой специальными шарнирными механизмами.

Microsoft запатентовала складной планшет Surface Trio из трех дисплейных панелей


Главная цель нового устройства связана с желанием устранить основной недостаток Surface Duo, который Microsoft относит к числу наиболее существенных - отсутствие внешнего экрана.

«Дисплей №3», согласно патенту, будет играть роль основного экрана в сложенном состоянии, т.е. при его нахождении поверх дисплеев №2 и №1. В разложенном состоянии можно работать с двумя экранами. В этом случае устройство напоминает Surface Duo. Это достигается благодаря тому, что «дисплей №1» может свободно складываться в обоих направлениях.

Согласно эскизу, панель №1 намного толще, чем панели №2 и №3. По всей видимости, Microsoft планирует сделать ее основной и разместить внутри нее основную часть оборудования. В остальных панелях будут находиться только дисплейные матрицы. Аккумулятор, материнская плата и процессор найдут себе место именно внутри панели №1.

Однако эксперты сразу обратили внимание на то, что в полностью разложенном виде это устройство становится очень крупным, тогда как в сложенном виде оно может показаться громоздким.

Поскольку патенты на дизайн были опубликованы только недавно, пока нет информации о том, планирует ли Microsoft реализацию такого гаджета. Возможно, компания только ограничила рынок своим патентом, чтобы получать роялти в случае выбора этого дизайна конкурентом.



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