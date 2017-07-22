Издание PatientlyApple опубликовало патент Microsoft, судя по которому американская компания собирается дополнить свою продуктовую линейку складных устройств, новым гаджетом под названием Surface Trio. Патент Microsoft с названием «Многопанельное устройство для отображения» ("Multi-Panel Display Device") был недавно обнаружен в архивах.
Патент был подан в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) еще 23 июля 2020 года. Он был официально опубликован 23 декабря 2021 г.
Патент содержит множество технических характеристик с описанием устройства. Вместе с ними имеется эскиз, который показывает оригинальный по своей конструкции аппарат, состоящий из трех экранных панелей, соединенных между собой специальными шарнирными механизмами.
Главная цель нового устройства связана с желанием устранить основной недостаток Surface Duo, который Microsoft относит к числу наиболее существенных - отсутствие внешнего экрана.
«Дисплей №3», согласно патенту, будет играть роль основного экрана в сложенном состоянии, т.е. при его нахождении поверх дисплеев №2 и №1. В разложенном состоянии можно работать с двумя экранами. В этом случае устройство напоминает Surface Duo. Это достигается благодаря тому, что «дисплей №1» может свободно складываться в обоих направлениях.
Согласно эскизу, панель №1 намного толще, чем панели №2 и №3. По всей видимости, Microsoft планирует сделать ее основной и разместить внутри нее основную часть оборудования. В остальных панелях будут находиться только дисплейные матрицы. Аккумулятор, материнская плата и процессор найдут себе место именно внутри панели №1.
Однако эксперты сразу обратили внимание на то, что в полностью разложенном виде это устройство становится очень крупным, тогда как в сложенном виде оно может показаться громоздким.
Поскольку патенты на дизайн были опубликованы только недавно, пока нет информации о том, планирует ли Microsoft реализацию такого гаджета. Возможно, компания только ограничила рынок своим патентом, чтобы получать роялти в случае выбора этого дизайна конкурентом.
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