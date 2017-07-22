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Анонс игровых стульев Hendrick's Gaming Chaise по цене от 300 000 рублей

29 декабря 2021, 15:17




Шотландский ликеро-водочный завод Hendrick's Gin выпустил партию необычных игровых стульев Hendrick's Gaming Chaise. Уже один внешний вид новинок позволяет иначе взглянуть на геймерство, его место в жизни.

Стулья выглядят очень эксцентрично, но при этом удивительно привлекательны. В них все необычно, в первую очередь цена. Новые игровые аксессуары обойдутся покупателям в достаточно крупную сумму, даже по масштабах западных игроков - 3000 фунтов стерлингов (300 000 руб.). Но можно быть уверенным, что эти стулья стоят своих денег.

Анонс игровых стульев Hendrick's Gaming Chaise по цене от 3000 ф.с.


Внешне новые стулья Gaming Chaise выглядят действительно необычно. Они напоминают небольшой диван, своеобразный игровой шезлонг. Стулья снабжены атрибутом "zero ergonomic". Наверное, это можно перевести как «элементы эргономики, без которых нельзя обойтись ни при каких сценариях применения».

Пользуясь таким стулом, можно часами играть, не чувствуя усталости. При этом Hendrick's Gaming Chaise позволяют расслабиться. В эти моменты можно воспользоваться подставкой «для коктейлей». Данный элемент предназначен «для тех моментов, когда хочется откинуться на спинку кресла и насладиться приятными мгновениями жизни во всей ее красе».

В отличие от традиционных игровых кресел с яркой RGB-подсветкой, Hendrick's Gaming Chaise имеет только «тонкие полосы» вдоль плюшевой обивки. Но это удобно, тем более, что подставка дает неограниченное пространство, где можно вытянуть ноги.

Как ни странно, игровой стул Hendrick's Gaming Chaise не может испортить хороший интерьер и будет служить украшением для любой гостиной. При такой цене можно рассчитывать на множество полезных «игровых» функций. В их число входят: «полностью аналоговая аудиосистема», выдвижные ручки и скрытые отсеки.



Как заявил разработчик, «в современной игровой мебели стульям не хватает мирской изысканности. Хочется настоящего джина, произведенного в крошечной деревушке в сельской Шотландии». Новый стул отвечает этим запросам.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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