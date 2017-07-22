На днях Кристина Ливдал, мать 10-летней девочки, сообщила через Твиттер, что он столкнулась с неадекватным поведением голосового помощника Amazon Alexa, и теперь советует всем обращать самое пристальное внимание на то, как он работает.
Как выяснила автор поста, Amazon Alexa может давать совершенно непредсказуемые и даже опасные советы. Например, голосовой помощник посоветовал ее 10-летнему ребенку «сунуть пальчик в розетку».
История начиналась вполне прозаично: маленькая девочка попросила Alexa совершить телефонный звонок. В ответ голосовой помощник подключил функцию Amazon Echo, позволяющую получить аргументированные советы, и предложил девочке сначала подключить зарядное устройство к розетке, но воткнуть его только наполовину, а затем прислонить монетку (пенни) на оголенные штырьки. Принимая во внимание, что они уже могут находиться под током, последствия такого действия очевидны.
На счастье девочки, полученный ответ услышала мама, которая, мягко говоря, была шокирована столь неожиданным советом. После этого она написала в Твиттер пост и рассказала там об инциденте.
Сообщение вызвало бурную реакцию. Один человек даже написал буквально следующий комментарий: «Нет никаких причин пользоваться Amazon Alexa в доме». Другие советовали женщине, чтобы она нашла ребенку более подходящие его возрасту занятия и не позволяла задавать подобные вопросы голосовому помощнику.
Данный инцидент указывает на то, что использование голосовых помощников, не только Amazon Alexa, но и Google, Siri, голосовых помощников Сбера и Яндекс, нельзя оставлять без внимания. Их ответы формируются с помощью системы искусственного интеллекта, которая в свою очередь обучается на том, что система находит в сети. Эта система обучения является открытой и потенциально может быть скомпрометирована.
На следующий день к обеспокоенной маме обратилась служба Amazon Help. Они попросили ее предоставить дополнительную информацию, чтобы в Amazon смогли разобраться в возникшей ситуации. Женщину уверили, что Amazon уже поставила перед разработчиками соответствующую задачу, и они разбираются в его причинах. Через несколько часов Amazon Help снова запросила дополнительную информацию.
Позднее стало ясно, что ответ, который был предоставлен Amazon Alexa, был взят из рекомендаций, опубликованных на сайте ourcommunitynews.com в 2020 году. Что до оригинального ответа, то он был получен через систему TikTok.