Samsung приоткрыла завесу над проектами, которые компания развивает в виде инкубаторов. Их развитие идет в рамках масштабного проекта инновационных разработок C-Lab. Samsung намерена активно развивать это направление и в 2022 году с целью повышения рыночной привлекательности и для развития новых направлений в своей экосистеме.
Все проекты, которые входят сейчас в проект, развиваются по инициативе самих сотрудников Samsung. Компания предоставила им возможности изучать и развивать темы, которые им нравятся. Отмечается, что многие предложенные идеи считаются весьма интересными, хотя отмечается, что их практическая ценность не всегда очевидна.
Самым ярким проектом назван ZamStar. Суть его состоит в разработке системы, которая позволяет синхронизировать исполнение музыки с друзьями и знакомыми по всему миру. Музыканты-любители фактически могут создать с помощью этой системы свою собственную онлайн-группу.
Суть проекта заключается в помощи, оказываемой музыкантам при исполнении произведений. Предусматривается установка на гриф гитары специальных индикаторов, которые синхронизируются с ритмом исполняемой композиции. Они указывают исполнителю струны и аккорды, куда следует наложить пальцы для исполнения выбранной музыкальной темы.
Еще один интересный проект носит название Piloto. Он связан с использованием искусственного интеллекта и направлен на то, чтобы помочь детям выработать правильные навыки при работе со смартфонами. По сути это - специальная программа для обучения «навыкам управления гаджетами».
Третий интересный проект, который упоминает Samsung, носит название Innovision. Это - «система повседневного ухода за глазами». Система ориентирована на детей, которые начинают пользоваться мобильными телефонами с раннего возраста. Система позволяет выявлять симптомы развития косоглазия и отслеживать статус развития зрительных способностей у младенцев.
Еще один интересный проект - PROBA. Это - онлайн-экзамен на основе искусственного интеллекта для администраторов, тестировщиков, супервайзеров.
Помимо инкубаторов для собственных сотрудников, компания Samsung поддерживает развитие проектов в рамках инициативы C-Lab Outside. Сейчас в ней представлены девять стартапов. Среди них упоминается проект Petnow - решение для биометрического распознавания домашних животных на основе искусственного интеллекта.