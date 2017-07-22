Компания LG Display представила новейшую технологию производства телевизионных OLED-панелей под названием OLED EX. Ее главной особенностью стал рост яркости на 30% по сравнению с обычными OLED-панелями.
В основе новых панелей реализованы технологии LG Display, связанные с применением дейтерия при выпуске OLED-панелей, а также новая ИИ-технология EX, представляющая собой набор персонализированных алгоритмов, помогающих повысить качество изображения инновационного дисплея.
Название OLED EX произошло от двух слов - «Evolution» (Эволюция) и «eXperience» (Накопленный опыт).
По своей природе OLED-дисплеи, как и раньше, остаются «самоизлучающими». Применение дейтерия (разновидности водорода, «тяжелый водород») позволяет выпускать органические светодиоды, способные к излучению более яркого света, добиваться высокой масштабируемости (несколько миллионов пикселей) и сохранять отсутствие необходимости использовать подсветку. Эти возможности позволяют OLED EX достигать идеального черного цвета, насыщенной и точной цветопередачи и чрезвычайно быстрого отклика.
Технология EX, применяемая в дисплеях OLED EX, сочетает в себе учет возможностей применения дейтерия в персонализированных алгоритмах управления. Благодаря этим алгоритмам, достигается повышенная стабильность и эффективность при работе органических светоизлучающих диодов. Технология обеспечивает точную передачу реалистичных деталей и цветов без случайных искажений. До сих пор подобные артефакты можно наблюдать, например, в отражениях солнечного света на водной глади или при рассмотрении прожилок на листе дерева. Новые панели OLED EX, со слов производителя, лишены таких недостатков.
«Персонализированный алгоритм» LG Display, основанный на технологии машинного обучения, прогнозирует поведение до 33 млн органических светодиодов на матрицах OLED EX. Такой уровень производительности необходим для отображения картинки на 8K OLED-дисплеях. Новая технология помогает точно управлять энергопотреблением дисплея, более точно отображать детали и цвета воспроизводимого видеоконтента.
LG Display обновила дизайн панелей на базе технологии OLED EX. Используя EX, удалось уменьшить толщину панели 65-дюймовых OLED-дисплеев с исходных 6 мм до 4 мм.
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