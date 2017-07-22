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Анонс смартфона TECNO Spark 8 Pro: бюджетный смартфон с отличным экраном

30 декабря 2021, 14:53




В преддверие Нового года компания TECNO выпустила смартфон начального уровня серии Spark. Он появился как преемник выпущенного в мае Spark 7 Pro и получил название Spark 8 Pro.

За прошедшие полгода компания TECNO сумела качественно изменить дизайн задней панели смартфона, сохранив при этом компоновку камер.

Анонс смартфона TECNO Spark 8 Pro: начальный уровень и высокое разрешение экрана


Новый смартфон имеет 6,8-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2460 пикселей) против 6,6-дюймового экрана с разрешением 720x1600 пикселей у предшественника. Рост уровня качества просто космический. Яркость экрана составляет 500 нит, используется защита из стекла NEG.

Новый смартфон работает на 12-нм чипсете MediaTek Helio G85, имеющем графический процессор ARM Mali-G52 2EEMC2. В паре с ним установлено 4/6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 64/128 Гбайт основной памяти. Имеется возможность для наращивания памяти за счет карты microSD, а, используя средства виртуализации, можно добавить еще 3 Гбайта виртуальной, «медленной» оперативной памяти из состава основного хранилища.

На задней панели TECNO Spark 8 Pro располагается тройная система камер, выровненных в вертикальный ряд. В ее состав вошли основной датчик на 48 Мп с диафрагмой f/1,79, датчик глубины на 2 Мп с диафрагмой f/2,4 и вспомогательный объектив для съемки с использованием функций ИИ с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,0. Для съемки селфи установлена 8-мегапиксельная камера с двойной светодиодной вспышкой.

Для подключения и коммуникаций смартфон оснащен поддержкой dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou и портом USB Type-C.

Дизайн смартфона имеет модную сегодня линейную текстуру. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Для зарядки до 90% требуется всего один час.

Анонс смартфона TECNO Spark 8 Pro: начальный уровень и высокое разрешение экрана


Но самое интересное - это цена. TECNO Spark 8 Pro будет продаваться по цене, начиная от 10 500 рублей за версию с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти. При разрешении экрана Full HD+ (1080 x 2460 пикселей) это предложение выглядит очень заманчиво.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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