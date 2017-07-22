Как сообщает пользователь социальной сети Reddit, он столкнулся с проблемой слишком медленной, с его точки зрения, зарядки смартфонов Google Pixel 6.
Он сообщил об этом своим подписчикам и провел опрос среди владельцев Google Pixel. Ставилась задача выяснить, сталкиваются ли другие пользователи с тем, что их новые смартфоны заряжаются слишком медленно.
Как заявил пользователь, его Google Pixel 6 Pro заряжается просто «черепашьими темпами». Когда ему надоело долго ждать, он стал пробовать перезагружать смартфон перед началом зарядки. Но ни перезагрузка, ни смена зарядных устройств не помогли ускорить процесс.
Для информации: смартфон Google Pixel 6 Pro питается от аккумулятора емкостью 5003 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Емкость, конечно, относительно большая, но не настолько, чтобы катастрофически увеличить время зарядки на фоне других моделей.
После того, как к обсуждению подключились другие пользователи, выяснилось, что один из них был вынужден ждать 3 часа, пока смартфон заряжался с 23% до 100%. Другой пользователь сообщил, что зарядка Pixel 6 Pro с 10% до 50% заняла у него целый час.
Пользователи также отмечают, что наиболее медленным является участок зарядки от 80% до 100%. В результате обсуждений они пришли к выводу, что медленная зарядка смартфонов Google Pixel 6 не является не ошибкой. Похоже, именно так и было задумано компанией Google.
По их мнению, проблемы создает функция под названием Adaptive Charging. Она использует инструменты ИИ и машинного обучения для определения времени, в течение которого пользователь отключает свой смартфон от зарядного устройства каждый день.
Считается, что адаптивная зарядка помогает поддерживать аккумулятор смартфона в хорошем состоянии. Но в результате такого управления, скорость зарядки после достижения уровня 80% падает, по оценкам исследователей примерно на 80%. Дальнейшая зарядка до 100% протекает очень медленно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".