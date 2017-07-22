ASUS сообщает о проведенном расследовании, связанным с инцидентами, которые затрагивают материнские платы ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска. Информация об инцидентах стала поступать недавно в службу технической поддержки ASUS со стороны пользователей.
Компания ASUS заявила, что относится крайне серьезно к каждому полученному сообщению и стремится выпускать продукцию только высокого качества.
В ходе проведенного расследования было сделано предварительное заключение, сообщает ASUS.
Компания ASUS связывает проблемы с тем, что при производстве материнской платы ROG Maximus Z690 Hero была выявлена ошибка с установкой конденсатора для памяти на одной из производственных линий. Конденсатор устанавливался в «перевернутом» положении по сравнению с проектным. По оценкам инженеров, это может вызывать появление кода ошибки 53 при проведении процедуры отладки, а также приводить к выгоранию отдельных компонентов на материнской плате.
Как сообщает ASUS, проблема потенциально может затрагивать партии материнских плат ROG Maximus Z690 Hero, произведенные в 2021 году, под номером партии (Part No.) 90MB18E0-MVAAY0 с серийным номером (Serial No.), начинающимся с MA, MB или MC. Проверить собственную материнскую плату можно по стикеру на упаковке.
Сообщается, что по состоянию на 28 декабря 2021 года в Северной Америке уже было выявлено несколько инцидентов. В настоящее время ASUS разрабатывает программу по бесплатной замене бракованных материнских плат на исправные.
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