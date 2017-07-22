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ASUS предоставит замену для дефектных плат ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска

30 декабря 2021, 22:31




ASUS сообщает о проведенном расследовании, связанным с инцидентами, которые затрагивают материнские платы ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска. Информация об инцидентах стала поступать недавно в службу технической поддержки ASUS со стороны пользователей.

Компания ASUS заявила, что относится крайне серьезно к каждому полученному сообщению и стремится выпускать продукцию только высокого качества.

ASUS предоставит замену для дефектных плат ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска


В ходе проведенного расследования было сделано предварительное заключение, сообщает ASUS.

Компания ASUS связывает проблемы с тем, что при производстве материнской платы ROG Maximus Z690 Hero была выявлена ошибка с установкой конденсатора для памяти на одной из производственных линий. Конденсатор устанавливался в «перевернутом» положении по сравнению с проектным. По оценкам инженеров, это может вызывать появление кода ошибки 53 при проведении процедуры отладки, а также приводить к выгоранию отдельных компонентов на материнской плате.

ASUS предоставит замену для дефектных плат ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска


Как сообщает ASUS, проблема потенциально может затрагивать партии материнских плат ROG Maximus Z690 Hero, произведенные в 2021 году, под номером партии (Part No.) 90MB18E0-MVAAY0 с серийным номером (Serial No.), начинающимся с MA, MB или MC. Проверить собственную материнскую плату можно по стикеру на упаковке.

Сообщается, что по состоянию на 28 декабря 2021 года в Северной Америке уже было выявлено несколько инцидентов. В настоящее время ASUS разрабатывает программу по бесплатной замене бракованных материнских плат на исправные.



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