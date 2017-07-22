Как и ожидалось, компания Samsung представила 4 января «фанскую» версию своего флагманского смартфона Galaxy S21 FE (Fan Edition). Смартфон относится к среднему классу, но в его оснащении есть элементы, которые можно отнести к высшему классу. В первую очередь, это - чипсет Snapdragon 888. Возможно, поэтому Samsung тянула так долго с выпуском этой модели: он должен был появиться еще в августе прошлого года, затем выпуск несколько раз откладывался, но к чести компании она выполнила свои обещания.
Смартфон оснащен 6,4-дюймовым плоским сенсорным Super AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ (2340 x 1080 пикселей). Дизайн дисплея относится к фирменному стилю Infinity-O с круглым отверстием по центру в верхней части, где располагается фронтальная камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2.2.
Частота обновления экрана составляет 120 Гц, частота дискретизации - 240 Гц в игровом режиме. Поверхность защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus.
Смартфон работает на 5-нм флагманской платформе Snapdragon 888 (для азиатского рынка выбор сделан в пользу Exynos 2100). Поддержка сетей 5G SA/NSA встроена в чипсет, имеется 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 Гбайт основной памяти. Программная платформа - Android 12.
Телефон поставляется с основной 12-мегапиксельной камерой, имеющей автофокус Dual Pixel AF, оптическую стабилизацию (OIS); диафрагма оптики отличается достаточно высокой светосилой - f/1.8, есть светодиодная вспышка.
В комплекте оптики также представлены 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 123˚ и диафрагмой f/2.2, а также телеобъектив с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2,4; в его арсенале также PDAF, OIS, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум.
Смартфон отличается высокой защищенность, имеется сертификат на водонепроницаемость (IP68). Коммуникационная поддержка представлена в виде: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 / 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, USB 3.1, Samsung Pay с NFC.
Смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Имеется также поддержка для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и функции беспроводной PowerShare зарядки устройств, совместимых с технологией Qi.
Цена Samsung Galaxy S21 FE 5G:
6+ 128 Гбайт - 59 990 рублей
8+ 256 Гбайт - 66 990 рублей
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