РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Samsung Galaxy S21 FE 5G: «фанская» модель на флагманском чипсете Snapdragon 888

04 января 2022, 13:17




Как и ожидалось, компания Samsung представила 4 января «фанскую» версию своего флагманского смартфона Galaxy S21 FE (Fan Edition). Смартфон относится к среднему классу, но в его оснащении есть элементы, которые можно отнести к высшему классу. В первую очередь, это - чипсет Snapdragon 888. Возможно, поэтому Samsung тянула так долго с выпуском этой модели: он должен был появиться еще в августе прошлого года, затем выпуск несколько раз откладывался, но к чести компании она выполнила свои обещания.

Смартфон оснащен 6,4-дюймовым плоским сенсорным Super AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ (2340 x 1080 пикселей). Дизайн дисплея относится к фирменному стилю Infinity-O с круглым отверстием по центру в верхней части, где располагается фронтальная камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2.2.

Анонс Samsung Galaxy S21 FE 5G: «фанская» модель на флагманском чипсете Snapdragon 888


Частота обновления экрана составляет 120 Гц, частота дискретизации - 240 Гц в игровом режиме. Поверхность защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон работает на 5-нм флагманской платформе Snapdragon 888 (для азиатского рынка выбор сделан в пользу Exynos 2100). Поддержка сетей 5G SA/NSA встроена в чипсет, имеется 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 Гбайт основной памяти. Программная платформа - Android 12.

Телефон поставляется с основной 12-мегапиксельной камерой, имеющей автофокус Dual Pixel AF, оптическую стабилизацию (OIS); диафрагма оптики отличается достаточно высокой светосилой - f/1.8, есть светодиодная вспышка.

В комплекте оптики также представлены 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 123˚ и диафрагмой f/2.2, а также телеобъектив с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2,4; в его арсенале также PDAF, OIS, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум.

Анонс Samsung Galaxy S21 FE 5G: «фанская» модель на флагманском чипсете Snapdragon 888


Смартфон отличается высокой защищенность, имеется сертификат на водонепроницаемость (IP68). Коммуникационная поддержка представлена в виде: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 / 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, USB 3.1, Samsung Pay с NFC.

Смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Имеется также поддержка для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и функции беспроводной PowerShare зарядки устройств, совместимых с технологией Qi.

Анонс Samsung Galaxy S21 FE 5G: «фанская» модель на флагманском чипсете Snapdragon 888


Цена Samsung Galaxy S21 FE 5G:

  • 6+ 128 Гбайт - 59 990 рублей
  • 8+ 256 Гбайт - 66 990 рублей




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

Читайте также:

  • Samsung Galaxy S22: характеристики, анонс в феврале 2022 года
  • Samsung выпустила элитные джинсы Z Flip Pocket Denim со смартфоном Galaxy Z Flip 3 впридачу
  • В России запретили продажу больше 60 смартфонов Samsung из-за сервиса Samsung Pay
  • Народный флагман Samsung Galaxy S21 FE выйдет 11 января
  • Samsung выпустила смартфон Galaxy W22 5G со складным дисплеем стоимостью $2600

    • следующая новость
    ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6 появились на секретных рендерах

    предыдущая новость
    ASUS предоставит замену для дефектных плат ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие новогодние подарки 2021/2022: выбор THG.ru
    Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор vivo Y53s и vivo Y21 Лучший SSD Лучшие новогодние подарки 2021/2022
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 января, 2022

    AMD представила новые технологии в рамках трансляции Product Premiere 2022

    4 января, 2022

    Анонс новых процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake: серии S, H, U и P

    ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6 появились на секретных рендерах

    Анонс Samsung Galaxy S21 FE 5G: «фанская» модель на флагманском чипсете Snapdragon 888

    30 декабря, 2021

    ASUS предоставит замену для дефектных плат ROG Maximus Z690 Hero 2021 года выпуска

    Медленная зарядка Google Pixel 6 Pro: домыслы и исследования

    Анонс смартфона TECNO Spark 8 Pro: бюджетный смартфон с отличным экраном

    LG Display представила телевизионные панели OLED EX нового поколения

    Samsung раскрыла детали проекта C-Lab для сотрудников на удаленке

    29 декабря, 2021

    Голосовой помощник Amazon Alexa посоветовал 10-летнему ребенку «сунуть пальчик в розетку»

    Анонс игровых стульев Hendrick's Gaming Chaise по цене от 300 000 рублей

    Microsoft может работать над складным планшетом Surface Trio с тремя дисплеями

    Acer представила в России геймерский монитор Nitro VG271S

    28 декабря, 2021

    Анонс флагмана Xiaomi 12 Pro: AMOLED-дисплей, Snapdragon 8 Gen 1 и тройной блок камер 50 Мп

    Анонс Xiaomi 12: флагман на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 с отличной камерой

    Cougar выпустила процессорный кулер Forza 85 премиум-класса

    SilverStone представила корпус CS351 в форм-факторе microATX

    Анонс Motorola Moto G71 5G: чипсет Snapdragon 695 и нормальная цена

    Airtel и TCS создают платформу удаленных роботизированных производств на основе 5G

    27 декабря, 2021

    LG покажет OLED-окна и торговые витрины на выставке CES 2022

    ССЫЛКИ