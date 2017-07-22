На секретных рендерах, опубликованных в сети, появились первые изображения смартфонов ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6, которые только готовятся к выпуску.
Предыдущие модели появились совсем недавно - Zenfone 5 был представлен в марте, а Zenfone 8 - в мае 2021 года. Поэтому эксперты ожидают увидеть новые модели на рынке только через несколько месяцев. В то же время рендеры позволяют познакомиться с прототипами будущих смартфонов, оценить их дизайн. Удалось также узнать, что обе модели, похоже, будут работать на новой версии мобильной ОС - Android 12.
ASUS буквально на прошлой неделе выпустила стабильное обновление Android 12 для смартфонов Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. То, что Android 12 появится также на ASUS Zenfone 9, можно убедиться на жесте двойного касания, который является новым и доступен пока только на телефонах Pixel. Теперь эта скрытая настройка обозначена и на рендере с новым смартфоном ASUS.
Рендер показывает новый дизайн телефона. Телефон оснащен двумя задними камерами. О принадлежности к ASUS Zenfone 9 указывает цифра 9 в надписи на задней панели.
При внимательном изучении видно, что основная камера имеет разрешение 50 Мп, поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Вторая камера относится к сверхширокоугольному типу и имеет разрешение 12 Мп.
Можно напомнить, что Zenfone 8 оснащается двумя задними камерами: 64-мегапиксельной камерой на базе сенсора Sony IMX686, OIS и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой на базе сенсора IMX363.
Рендер AUS ROG Phone 6 указывает на принадлежность к этой модели через надпись 06 на задней панели. Оценить оснащение камерами не представляется возможным, но дизайн нового аппарата в целом похож на предыдущую модель - три камеры, которые устанавливаются сзади. Внутри блока, похоже, установлена еще и вспышка.
Видно, что использован дисплей PMOLED (passive-matrix OLED). Он устанавливается также в моделях ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. В отличие от AMOLED, технология PMOLED использует пассивное управление матрицей светодиодов. Несмотря на явные плюсы AMOLED, достоинством PMOLED является технологическая простота реализации и, соответственно, более привлекательная цена.
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