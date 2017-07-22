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ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6 появились на секретных рендерах

04 января 2022, 18:39




На секретных рендерах, опубликованных в сети, появились первые изображения смартфонов ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6, которые только готовятся к выпуску.

Предыдущие модели появились совсем недавно - Zenfone 5 был представлен в марте, а Zenfone 8 - в мае 2021 года. Поэтому эксперты ожидают увидеть новые модели на рынке только через несколько месяцев. В то же время рендеры позволяют познакомиться с прототипами будущих смартфонов, оценить их дизайн. Удалось также узнать, что обе модели, похоже, будут работать на новой версии мобильной ОС - Android 12.

ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6 появились на секретных рендерах


ASUS буквально на прошлой неделе выпустила стабильное обновление Android 12 для смартфонов Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. То, что Android 12 появится также на ASUS Zenfone 9, можно убедиться на жесте двойного касания, который является новым и доступен пока только на телефонах Pixel. Теперь эта скрытая настройка обозначена и на рендере с новым смартфоном ASUS.

Рендер показывает новый дизайн телефона. Телефон оснащен двумя задними камерами. О принадлежности к ASUS Zenfone 9 указывает цифра 9 в надписи на задней панели.

При внимательном изучении видно, что основная камера имеет разрешение 50 Мп, поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Вторая камера относится к сверхширокоугольному типу и имеет разрешение 12 Мп.

Можно напомнить, что Zenfone 8 оснащается двумя задними камерами: 64-мегапиксельной камерой на базе сенсора Sony IMX686, OIS и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой на базе сенсора IMX363.

ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6 появились на секретных рендерах


Рендер AUS ROG Phone 6 указывает на принадлежность к этой модели через надпись 06 на задней панели. Оценить оснащение камерами не представляется возможным, но дизайн нового аппарата в целом похож на предыдущую модель - три камеры, которые устанавливаются сзади. Внутри блока, похоже, установлена еще и вспышка.

Видно, что использован дисплей PMOLED (passive-matrix OLED). Он устанавливается также в моделях ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. В отличие от AMOLED, технология PMOLED использует пассивное управление матрицей светодиодов. Несмотря на явные плюсы AMOLED, достоинством PMOLED является технологическая простота реализации и, соответственно, более привлекательная цена.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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