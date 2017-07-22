Компания Intel представила на выставке CES 2022 новые гибридные процессоры Intel Core 12-го поколения. Они известны также под своим кодовым наименованием Alder Lake серии S и H.
Это - первое семейство процессоров для оснащения периферийных устройств, ориентированных на использование с Интернетом вещей, где применяется новая технология управления вычислениями Intel Thread Director и гибридная архитектура компоновки ядер, сочетающая ядра с высокой производительностью и высокой энергоэффективностью.
Intel Thread Director является одной из главных отличительных функций в новой серии. Этот аппаратный планировщик служит для грамотного автоматического распределения прикладных нагрузок по потокам. Он реализован в процессорах Alder Lake впервые и совместим с Windows 11.
Данная технология не требует участия пользователя: система в автоматическом режиме самостоятельно «раскидывает» задачи по наиболее подходящим ядрам. Это позволяет направить «тяжелые» задачи, требующие высокого приоритета для обработки, на производительные ядра, а обработку фоновых задач переложить на энергоэффективные ядра.
Компания Intel рассматривает новые процессоры для приоритетного применения в приложениях Интернета вещей (IoT), для розничной торговли, производства, здравоохранения и цифровой безопасности. Ожидается, что новые процессоры значительно расширят возможности обработки графики и поддержки мультимедиа, улучшат поддержку вывода контента на экран дисплея и помогут более эффективно решать задачи искусственного интеллекта.
Главными признаками новых процессоров являются:
Высокая производительность вычислений и гибкость, особенно при использовании тяжелых рабочих нагрузок Интернета вещей.
Ускоренный искусственный интеллект и возможности глубокого обучения без привлечения дополнительного оборудования.
Надежная поддержка встроенных приложений.
Поддержки вывода контента на дисплеи 4K и 8K.
Аппаратная безопасность для защиты уязвимых устройств Интернета вещей от атак.
Сильная экосистема и сообщества с открытым исходным кодом.
По данным Intel, процессоры Intel Core Alder Lake серии S 12 поколения для настольных ПК обеспечивают рост производительности в однопоточном режиме до 1,36 раза, в многопоточном режиме - до 1,35 раза, для задач поддержки графического вывода - до 1,94 раза, для классификации изображений графического процессора - до 2,81 раза. Для сравнения использовались характеристики производительности процессоров Intel Core 10-го поколения.
Графическая поддержка в процессорах Intel Core 12-го поколения выстроена на платформе Intel UHD Graphics 770 на базе архитектуры Intel Xe. Она поддерживают виртуализацию дисплеев и позволяет подключать одновременно до четырех независимых дисплеев.
Новые чипсеты могут работать с памятью PCIe 5.0 / PCIe 4.0 и DDR5/DDR4. Аппаратная поддержка Интернета вещей может использовать до 16 ядер и 24 потоков при сохранении тепловой мощности (TDP) в прежних пределах - от 35 до 65 Вт.
Процессоры Intel Core Alder Lake серии H относятся к мобильным моделям 12-го поколения для Интернета вещей. Они позволяют получить рост производительности в однопоточном режиме до 1,04 раза, в многопоточном режиме - до 1,18 раз. для задач поддержки графического вывода - до 2,29 раз по сравнению с предыдущими процессорами Intel Core 11-го поколения. Новые чипсеты могут быть оснащены до 14 ядер и 20 потоков при TDP от 35 до 45 Вт.
Intel также анонсировала процессоры Intel Core 12-го поколения серии U и P с диапазоном TDP от 15 до 28 Вт. Эти мобильные процессоры можно применять для аппаратного оснащения систем поддержки видеостен с богатой графикой Intel Iris X. Благодаря наличию функций поддержки искусственного интеллекта они могут применяться в различных сценариях для реализации систем машинного зрения.
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