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AMD представила новые технологии в рамках трансляции Product Premiere 2022

05 января 2022, 14:05




Компания AMD представила в рамках онлайн-мероприятия 2022 Product Premiere свои новые аппаратные решения. Список состоит из более 30 новых продуктов, созданных AMD для рынка аппаратных платформ, которые, со слов гендиректора AMD Лизы Су, обеспечивают «завоевание лидерства в производительности, создании контента и играх».

Среди новых продуктов представлены:

  • 20 новых процессоров AMD Ryzen 6000-й серии для ноутбуков:
    Процессоры серии AMD Ryzen 6000 выстроены на 6-нм архитектуре ядра Zen 3+. Эта платформа отличается высокой энергоэффективностью и включает в себя интегрированную графику на базе архитектуры AMD RDNA 2 высокой производительности.
    В новое семейство процессоров AMD Ryzen входят процессоры AMD Ryzen 6000 серии U, оптимизированные для работы в тонких и легких ноутбуках, и процессоры Ryzen 6000 серии H - решение для игровых и рабочих ноутбуков.
    С процессорами серии Ryzen 6000 компания AMD представила совершенно новую платформу для ноутбуков с поддержкой подключенных устройств, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 с аудио LE, PCI Gen 4 и память LPDDR5.

    AMD представила новые технологии в рамках трансляции Product Premiere 2022


  • Три новых графических процессора AMD Radeon серии RX 6000S для легких игровых ноутбуков.
  • Пять новых графических процессоров AMD Radeon серии RX 6000M для игровых ноутбуков премиум-класса.
  • Новые видеокарты Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400 для настольных ПК.
  • Интеллектуальные технологии AMD для повышения производительности и увеличения времени автономной работы ноутбуков AMD Advantage.
    Ноутбуки AMD Advantage предназначены для обеспечения лучших в своем классе игровых возможностей. Это достигается за счет повышения производительности и отзывчивости.
    AMD представила ряд обновлений в портфеле интеллектуальных технологий AMD, включая технологии AMD SmartShift Max, AMD SmartShift Eco и AMD Smart Access Graphics.
  • Обновленная программа Adrenalin Edition с технологией пространственного масштабирования AMD Radeon Super Resolution (RSR) - технологию повышения разрешения на базе видеодрайвера, которая позволяет повысить уровень производительности и получить высококачественное изображение в тысячах игр.


AMD представила новые технологии в рамках трансляции Product Premiere 2022


Помимо этого компания AMD раскрыла некоторые детали своего плана выпуска настольных систем для энтузиастов на 2022 год. Согласно этому роадмап, компания планирует выпустить новый процессор Ryzen 7 5800X3D для настольных ПК, оснащенный технологией AMD 3D V-Cache. По оценкам AMD, он обеспечит самые быстрый в мире гейминг и будет доступен для сокета AM4 весной 2022 года .

AMD провела также предварительный показ процессоров Ryzen серии 7000 нового поколения на базе ядра «Zen 4». Они выпускаются по 5-нм технологическому процессу на новом сокете AM5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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