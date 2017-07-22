Аналитическая компания TF International Securities дополнила прогноз слухи о гарнитуре дополненной реальности Apple AR/VR, обнародованные ранее аналитиком Мин-Чи Куо. Напомним, он заявил, что анонс готовой гарнитуры Apple AR/VR состоится в конце 2022 года, а ее поставки начнутся в первом квартале 2023 года.
Теперь TF International Securities опубликовало докладную записку по результатам проведенного им исследования. В нем сообщается, что гарнитура Apple будет оснащена двумя плоскими, тонкими линзами типа "3P Pancake". Такие линзы часто встречаются в компактных фотокамерах. Они идеально подходят для путешествий, позволяя сделать камеру достаточно легкой, чтобы снимать ею было неутомительным на протяжении всего дня. Помимо оптимизации размеров, «линзы-блины», как их принято называть, также обеспечивают высокую доступность по цене. Особенностью этих линз является также постоянное фокусное расстояние.
Сообщается, что будущие линзы для гаджета Apple AR/VR имеют складную конструкцию. Это позволит свету отражаться, «двигаясь» назад и вперед между дисплеем и линзами. Выбор подобных линз позволит Apple выпустить более компактную и легкую гарнитуру.
Интересно, что на выставке CES 2022 компания Shiftall, являющаяся дочерней к Panasonic, уже объявила о выпуске гарнитуры виртуальной реальности под названием MeganeX. Новое устройство совместимо с SteamVR и использует микродисплей Lightning OLED компании Kopin Corporation. Устройство является очень легким и обладает высоким разрешением, поддерживает разрешение 5,2K при 10-битном HDR. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Вес устройства всего 250 гр.
Секрет таких высоких характеристик кроется в использовании именно линз-блинов Pancake. Благодаря им, гарнитура получается компактной, что уже подтвердил производитель Shiftall.
Вполне возможно, что Apple создает свое устройство, опираясь на прототипы конкурентов, где Shiftall - один из них.