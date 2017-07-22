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Lenovo анонсировала новые продукты на выставке CES 2022

06 января 2022, 09:19




Компания Lenovo представила на выставке CES 2022 широкий спектр продуктов и решений для гибридной модели работы, развлечений и игр.

В сегменте «Для бизнеса» были представлены ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16, оснащенные вычислительными процессорами AMD Ryzen PRO 6000 и процессорами безопасности Microsoft Pluton. В конструкции этих моделей использованы такие необычные материалы, как веганская кожа и переработанный алюминий.

Lenovo анонсировала новые продукты на выставке CES 2022

ThinkPad Z13


Для гибридного режима работы предложены ноутбуки ThinkPad X1 Carbon 10-го поколения, X1 Yoga 7-го поколения и X1 Nano 2-го поколения. Эти устройства предлагают высокую производительность, качественный звук и камеру для проведения видеоконференций. Они оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения на базе Intel vPro под управлением Windows 11.

Новый настольный ПК ThinkCentre M90a Pro Gen 3 оснащен встроенными интеллектуальными инструментами для совместной работы и модульный монитор TIO (Tiny-in-One) Flex, рассчитанный на офисных и удаленных сотрудников.

Lenovo анонсировала новые продукты на выставке CES 2022

ThinkPad X1 Carbon Gen 10


В сегменте «Для предприятий малого и среднего бизнеса» компания Lenovo предлагает 17,3-дюймовыt ноутбуки ThinkBook Plus 3-го поколения с ультраширокоформатным основным дисплеем и встроенным в поверхность клавиатуры 8-дюймовым дополнительным экраном с поддержкой стилуса.

На платформе Intel Evo выпущен очень тонкий (12,9 мм) и легкий (1,21 кг) ноутбук премиум-класса ThinkBook 13x 2-го поколения в корпусе из алюминиевого сплава. Обновлены также модели ThinkBook 14 Gen 4+ i и ThinkBook 16 Gen 4+ i, имеющие стеклянные сенсорные панели большего размера.

Lenovo анонсировала новые продукты на выставке CES 2022

Игровой монитор Legion Y25


В сегменте «Для домашнего офиса и конференц-залов» появились 27-дюймовые профессиональные мониторы серии P нового поколения. Они имеют безрамочный дисплей QHD и дополнены функциями для повышения эффективности и продуктивности.

Представлена также новая линейка широкоформатных дисплеев ThinkVision для конференц-залов и учебных помещений, состоящая из трех видов LFD-панелей ThinkVision T86, T75 и T65 с экранами с разрешением 4K.

В сегменте «Для премиального сегмента» представлены 14-дюймовый ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 9i на базе Windows 11, ультрапортативный ноутбук Lenovo Yoga 7i в двух вариантах диагонали экрана 14" и 16" и экологичный 13-дюймовый ноутбук Yoga 6.

Lenovo анонсировала новые продукты на выставке CES 2022

Lenovo Legion 5


В сегменте «Для гейминга» представлена линейка игровых моделей 2022 года, в число которых вошли 16-дюймовые ноутбуки Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5 Pro, а также 15-дюймовые ноутбуки Lenovo Legion 5i и Lenovo Legion 5. Появился также монитор Lenovo Legion Y25-30 с минимальным инпут-лагом для профессиональных геймеров, а также две модели для Lenovo G27qe-20 и Lenovo G24qe-20, оснащенные встроенной технологией снижения интенсивности свечения синего и сертифицированные Eyesafe. Кроме того, анонсированы две легкие компьютерные мыши, весом менее 75 г - Lenovo Legion M600s и Lenovo Legion M300s.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

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