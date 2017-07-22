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Samsung представила портативный проектор Freestyle с функцией Smart TV

06 января 2022, 12:01




Компания Samsung анонсировала выпуск портативного бытового проектора The FreeStyle, наделенного рядом уникальных свойств. Прежде всего речь идет о наличии интеллектуального динамика и функции умного окружающего освещения.

Особая встроенная подставка позволяет поворачивать его на угол до 180°, что позволяет проецировать изображения размером до 2,5 м в любом удобном месте - на столах, на полу, стенах или даже на потолке. Качество изображения контролирует функция автоматической коррекции трапецеидальных искажений и автоматического выравнивания. Она позволяет устройству автоматически настраивать выводимое под любым углом изображение, проецируемое на любую поверхность.

Samsung представила портативный проектор Freestyle с функцией Smart TV


Проектор The Freestyle весит всего 830 грамм. The Freestyle совместим с внешними батареями, которые поддерживают USB-PD и выходную мощность 50 Вт / 20 В или выше. The Freestyle является первым портативным проектором, который работает при подключении к стандартной розетке E26 без необходимости дополнительной проводки.

Обращает на себя внимание то, что проектор The Freestyle способен создавать эффект умного освещения «под настроение». Этот режим может включаться, когда проектор не используется для основной задачи. Благодаря полупрозрачной крышке объектива, проектор способен наполнить комнату «интеллектуальной» подсветкой.

Проектор The Freestyle также можно использовать в качестве интеллектуального динамика. Используя встроенные алгоритмы, он может анализировать звучащую музыку для ее сопряжения с визуальными эффектами. Свет может проецироваться на стену, пол и любое другое место. Встроенный динамик имеет двойной пассивный излучатель, что обеспечивает чистые и глубокие басы без искажений. Поддерживается круговое, 360-градусное звуковое излучение.

The Freestyle включает в себя также функции Samsung Smart TV, включая встроенные потоковые сервисы, такие как Netflix, а также функции зеркалирования и трансляции, совместимые с мобильными устройствами Android и iOS.

В настоящее время Freestyle продается по цене 899 долларов (69 100 руб.).



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