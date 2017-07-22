Компания NVIDIA представила более 160 игровых и Studio-ноутбуков и настольных ПК на платформе GeForce - новой архитектуры NVIDIA Ampere с RT-ядрами второго поколения для трассировки лучей и тензорными ядрами третьего поколения для DLSS и ИИ, а также новые графические процессоры и технологии GeForce RTX для настольных ПК и ноутбуков.
Новинки доступны в широком спектре форм-факторов и опций, включая два экрана, трансформируемый дизайн, 14-дюймовые экраны, поддержку G-SYNC и 1440p.
Выход графического мобильного процессора GeForce RTX 3080 Ti впервые позволяет установить их в ноутбуки флагманского класса. При наличии 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, можно добиться в ноутбуке более высокой производительности, чем для настольного NVIDIA TITAN RTX. Цена на ноутбуки с RTX 3080 Ti стартует с 2499 долларов (192 100 руб.).
Ноутбуки с RTX 3070 Ti доступны по цене от 1499 долларов (115 200 руб.), позволяя получить 70%-ный рост производительности по сравнению с ноутбуками RTX 2070 SUPER и воспроизводить видеоконтент при разрешении 1440p со скоростью до 100 кадр/сек.
NVIDIA продолжает расширять платформу Studio, помогая разработчикам быстрее переходить от концепции к реализации проекта, используя новые аппаратные и программные решения.
Платформа Studio пополнилась сертифицированными моделями Studio от ASUS, MSI и Razer на базе новых графических процессоров GeForce RTX 3080 Ti и 3070 Ti. Например, обновленное приложение NVIDIA Canvas для рисования позволяет использовать искусственный интеллект для создания пейзажей из скетчей.
В дополнение к аппаратным продуктам, NVIDIA предлагает свои новые программные решения. Компания представила новый контент с ускорением RTX и анонсировала расширение платформы облачных игр GeForce NOW и экосистемы NVIDIA Studio, включая доступность платформы NVIDIA Omniverse для массовых создателей контента.
Платформа NVIDIA Omniverse доступна теперь бесплатно для создателей контента, использующих платформы GeForce RTX и NVIDIA RTX. Эта платформа для совместной работы позволяет совместно работать над 3D дизайн-проектами, заниматься моделированием виртуального мира в реальном времени. В составе платформы появилось много новых приложений.
Например, новое приложение Omniverse Machinima позволяет совместно в реальном времени анимировать персонажей и управлять ими в виртуальных мирах. Приложение Omniverse Audio2Face помогает быстро генерировать выразительную лицевую анимацию на базе лишь аудиоисточника.
Среди других аппаратных новинок большой интерес вызывает выпуск первого настольного графического процессора 50-го класса GeForce RTX 3050 на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Он позволяет играть в игры последнего поколения с трассировкой лучей на скорости до 60 кадр/сек. RTX 3050 вместе с 8 Гбайтами памяти GDDR6 будет продаваться в России по цене от 24900 рублей.
Кроме того, NVIDIA анонсировала четыре новых дисплея в киберспортивной категории 1440p. Все модели имеют поддержку NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format и Reflex Analyzer.:
Дисплей ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN с частотой обновления 360 Гц.
Дисплеи AOC AG274QGM - AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED и ViewSonic XG272G-2K Mini LED с частотой обновления 300 Гц.
NVIDIA также объявила о партнерстве с Samsung для интеграции игровой платформы GeForce NOW в телевизоры Smart TV, начиная со второго квартала этого года. Ранее бета-версия приложения GeForce NOW уже была интегрирована в телевизоры LG 2021 WebOS Smart TV. В России и странах СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".