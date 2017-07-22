Компания Shiftall, входящая в состав Panasonic, представила три новых продукта на выставке CES 2022. Все новинки относятся для метавселенной виртуальной реальности Metaverse. Благодаря им, пользователи смогут «видеть», «слышать» и «физически ощущать» те бесчисленные виртуальные миры, с которыми им предстоит встретиться в будущем.
Список новинок представлен следующими продуктами: VR-гарнитура MeganeX, носимое устройство терморегуляции Pebble Feel и «умный» спикер Mutalk.
MeganeX
MeganeX - это ультралегкие VR-очки с двумя 1,3-дюймовыми микроэкранами OLED. Их разрешение составляет 5,2K (2560х2560 пикселей) на каждый глаз. Вес гаджета всего 250 г.
VR-очки обеспечивают широкий угол обзора, эквивалентный панораме 0,5 м с расстояния 3 м. Гарнитура работает на платформе Snapdragon XR1. На экраны выводится 10-битное изображение 5,2K HDR с частотой обновления 120 Гц.
VR-очки поддерживают контроль по шести степеням свободы (6DoF). Они позволяют имитировать движения вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо. Можно также совершать повороты вокруг каждой оси. Благодаря совместимости с потоковой службой SteamVR, этот гаджет позволяет получать максимум удовольствий.
Конструкция оправы является складной. В нее встроены динамики и механизм плавной регулировки диоптрий (отдельно на каждый глаз). В качестве компонентов оптики MeganeX используется микродисплей Lightning OLED и линзы-блины Pancake, разработанные совместно с Kopin Corporation. Подключение осуществляется через разъем USB-C или DisplayPort + USB2.0.
Ожидаемая цена - до 900 долларов (68 700 руб.).
Pebble Feel
Гаджет Pebble Feel также связан с реализацией ощущений для Metaverse. Он представляет собой персональный охлаждающий элемент и выполнен в виде небольшого округлого камешка весом около 60 грамм. «Камешек» крепится на спине в районе лопаток с помощью специальных ремней или рубашки.
В основе конструкции Pebble Feel использован элемент Пельте. С его помощью формируется имитация воздействия холода или тепла в метавселенной. Выражение «по спине пробежал холодок» приобретает смысл благодаря Pebble Feel.
Интересно, что гаджет Pebble Feel способен не только создавать новые ощущения от присутствия в метавселенной, используя шейдеры, но его можно применять и в обычной жизни. Например, с его помощью можно охладиться в жаркий день или согреться в холодную погоду.
Диапазон воспроизводимых температур (при температуре окружающей среды 25°C) может составлять от 9°C до 42°C.
Гаджет работает с использованием портативного элемента питания емкостью 10 000 мА/ч. В режиме среднего нагрева (Medium) устройство работоспособно в течение 25 часов, в режиме охлаждения (Medium) - 15 часов.
Pebble Feel может применяться при температуре окружающей среды от 5°C до 40°C. Подключение осуществляется через Bluetooth v5.0 Low Energy.
Ожидаемая цена - до 200 долларов (15 300 руб.).
Mutalk
Третий элемент среди новинок - «умный» микрофон Mutalk для метавселенной. Это - небольшое Bluetooth-устройство, с помощью которого можно эффективно подавлять нежелательные звуки, проникающие из реальности в виртуальный мир. Устройство также работает «и наоборот».
Микрофон Mutalk крепится с помощью специальной ленты. Пользователь может громко разговаривать в чате, при этом наружу не вырывается ни единого звука. Тем самым он не будет беспокоить семью или соседей.
Такая особенность позволяет применять спикер Mutalk и в обычной жизни - например, для конференцсвязи на открытых пространствах, таких как кафе. Благодаря ему, все сказанное пользователем смогут услышать коллеги в чате, но при этом посторонние не смогут подслушать, о чем идет речь.
Mutalk работает от одного аккумулятора в течение 10+ часов. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Подключение осуществляется через Bluetooth v4.2 BR/EDR (HSP, HFP1.7).