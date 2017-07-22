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Intel добавила поддержку «Enhanced Thermal Velocity Boost» для процессора Core i9-12900KS

06 января 2022, 19:21




Intel добавила опцию «Enhanced Thermal Velocity Boost» в BIOS своих флагманских процессоров. Об этом стало известно благодаря последними версиями BIOS, развернутым для материнских плат ASRock. По слухам, первым процессором, ради которого была введена новая опция, станет флагманский процессор для настольных систем Intel Core i9-12900KS Alder Lake.

Технология Intel Thermal Velocity Boost позволяет повышать рабочую частоту с учетом действующей рабочей нагрузки и имеющихся ресурсов для охлаждения. После включения этой опции частоту работы ядра можно будет увеличивать, пока нагрев процессора будет оставаться в пределах предварительно заданного температурного уровня. Но даже при включенной новой опции вариант турбо-ускорения по-прежнему будет доступен.

Отмечается, что хотя опция Thermal Velocity Boost станет доступна для процессоров Intel Alder Lake благодаря ее поддержки через BIOS некоторых материнских плат. В то же время эта опция не является частью официальной спецификации. По слухам, она вводится исключительно для специальной поддержки флагманского процессора Core i9-12900KS на материнских платах ASRock серии Intel 600.

Intel добавила поддержку «Enhanced Thermal Velocity Boost» для процессора Core i9-12900KS

Описание BIOS для материнских плат ASRock с поддержкой Core i9-12900KS. Источник: ASRock


Названный процессор еще не объявлен официально. Однако его упоминание уже прозвучало во время пресс-конференции Intel на CES 2022. Было указано, что новый процессор 12-го поколения Core серии KS будет поддерживать максимальный разгон Turbo Boost до частоты 5,5 ГГц. По заявлению Intel, обычный разгон для всех Performance-ядер этого процессора будет ограничен уровнем 5,2 ГГц.

Intel добавила поддержку «Enhanced Thermal Velocity Boost» для процессора Core i9-12900KS

Intel Core i9-12900KS. Источник: Intel


Новый флагманский процессор Intel Core i9-12900KS для настольных ПК должна поступить в продажу к концу первого квартала 2022 года.

Intel добавила поддержку «Enhanced Thermal Velocity Boost» для процессора Core i9-12900KS




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