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Защищенный браузер Brave набрал более 50 млн активных пользователей в 2021 году

06 января 2022, 21:57




По данным годового отчета компании Brave Software, их основной продукт - новый, защищенный браузер Brave - показал двукратный рост числа активных пользователей за прошедший год. Согласно полученным данным, их насчитывается более 50 млн человек в месяц.

Для сравнения: на конец 2020 года количество ежемесячных активных пользователей было в два раза меньше. Клиентская база растет уже на протяжении всех пяти лет, прошедший с момента основания компании.

Защищенный браузер Brave набрал более 50 млн активных пользователей в 2021 году


Интерес к новому браузеру проявляют прежде всего благодаря ориентации на конфиденциальность. Как отметил Брендан Эйх, генеральный директор и соучредитель Brave Software, «преодоление отметки в 50 млн пользователей -- это огромная веха для компании. Это также является ярким подтверждением происходящих глобальных изменений, которые затрагивают интересы пользователей».

Одно из основных изменений - это нарастающее стремление к независимости от технологий, предлагаемых крупными ИТ-компаниями - монополистами, считает Эйх.

Защищенный браузер Brave набрал более 50 млн активных пользователей в 2021 году


Брендан Эйх известен в мире как создатель языка программирования JavaScript. Он работал в компании Netscape с 1995 года; участвовал в основании Mozilla, был главным инженером в Mozilla Corporation до 2014 года. В марте 2014 года он стал CEO Mozilla, но вскоре покинул компанию. В настоящее время он является исполнительным директором Brave Software, соучредителем которой он стал в 2015 году. В начале 2016 года была выпущена первая версия браузера Brave.

В основе Brave использован движок Chromium, который применяется для большинства современных браузеров, в том числе Google Chrome. Главная особенность Brave - это особое внимание, которое уделяется вопросам конфиденциальности.

Как свидетельствуют отчеты, количество ежемесячных активных пользователей Brave удваивается каждый год уже на протяжении пяти лет. Еще в 2017 году у Brave было 1,2 млн активных пользователей в месяц, к 2022 году их число увеличилось до 50,2 миллиона.

Защищенный браузер Brave набрал более 50 млн активных пользователей в 2021 году


В 2021 году Brave был отмечен как браузер, имеющий самый большой рост (в %) среди родственных мобильных приложений с количеством загрузок более 10 млн. Частично это объясняется тем, что другие браузеры уже имеют огромную аудиторию, поэтому достичь высокий процент роста им очень непросто. Тем не менее, полученный результат для браузера Brave все равно впечатляет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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