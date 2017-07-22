Доходность майнинга Ethereum на NVIDIA RTX 3080 Ti упала до 2,8 долларов/день. При таком заработке, чтобы добиться безубыточности и окупаемости видеокарты потребуется до двух лет (24 месяца), сообщили эксперты изданию Hardware Times.
Для проверки этого заявления исследователи Hardware Times провели проверку. Они использовали популярную платформу для майнинга Nice Hash, аудитория которой насчитывает несколько миллионов майнеров. Как показали практические результаты, ежедневный доход от выстроенной тестовой системы в среднем составил 0,06392 mBTC. При нынешнем курсе это составляет немного менее 3 долларов.
Исследователи отмечают, что сервис Nice Hash использует алгоритм Daggerhashimoto, который уже несколько устарел. Если подобрать более эффективный алгоритм, то можно заработать немного больше за счет более высокой скорости хеширования. Но в целом доход будет сравнимым.
Исследователи отмечают, что при ежедневном уровне дохода 2,8 доллара можно заработать в месяц около 84 доллара на одной видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Даже если не учитывать затраты на электроэнергию, для окупаемости новой видеокарты потребуется 24 месяца.
В этой связи следует упомянуть о заявлении, сделанном на днях Виталиком Бутериным, сооснователем Ethereum. Он заявил в эфире подкаста Bankless, что в наступившем 2022 году продолжатся работы по созданию Ethereum 2.0 с переходом от алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW), на котором работает нынешняя версия блокчейна Ethereum, на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) и шардинг (повышение масштабируемости блокчейна).
В 2022 году планируется довести степень готовности блокчейна до отметки в 80%, а полная реализация дорожной карты альткоина займет около шести лет. По оценкам Бутерина, на текущий момент степень готовности Ethereum составляет около 50%.
Главное отличие PoS от PoW состоит в том, что для поддержания работы будущей PoS-сети не требуются майнеры, которые генерируют вычислительную мощность. Работоспособность блокчейна будут обеспечивать держатели цифровых монет, которые будут получать за это вознаграждение (стекинг). В новых условиях в скором будущем покупка видеокарт с целью использования для майнинга ETH становится рискованным вложением.
Среди других причин падения доходности Ethereum называют значительный рост сложности майнинга за прошедший 2021 год. Причиной этого стало то, что к сети присоединялось все больше и больше майнеров. В результате шансы на добычу монеты снижались. Кроме того, цена Ethereum упала за последний месяц с 4400 до 3400 долларов, что еще больше сократило прибыль.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".