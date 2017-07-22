Скорая служба доставки дронами Everdrone EMADE помогла сохранить жизнь пожилого жителя Швеции после сердечного приступа. Спасти человека удалось благодаря службе экстренной медицинской помощи, в арсенале которой недавно появились дроны как средства доставки.
Инцидент произошел в декабре 2021 года в Швеции. Как сообщает компания Everdrone, у неназванного 71-летнего мужчины случился сердечный приступ во время уборки снега. К счастью, мимо проходил прохожий, который оказался врачом. Он поставил на месте диагноз и связался со службой Скорой помощи, сообщив о срочной необходимости немедленного использования дефибриллятора - прибора, используемого в медицине для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма.
В результате была подключена служба скорой доставки медицинских препаратов Everdrone (EMADE),которые доставили прибор на место. Получив дефибриллятор, врач применил устройство к пациенту для проведения необходимых действий по сердечно-легочной реанимации.
Everdrone EMADE - это служба оказания экстренной медицинской помощи, когда требуется максимально быстро доставить медицинские товары и препараты. Для реализации своей миссии они используют разных технические средства; с недавних пор в компании стали применять дроны.
После поступления запроса в течение нескольких минут был поднят в воздух беспилотник с дефибриллятором. Он был доставлен на место вызова и использован врачом для спасения жизни человека. Дрон прибыл на место всего через три минуты после регистрации запроса.
Теоретически дефибриллятор мог быть доставлен и путем вызова бригады скорой помощи. Но этот вариант потребовал бы значительно больше времени, и пациент мог не дожить до приезда Скорой.
Появление службы доставки с помощью медицинских дронов стало результатом сотрудничества сразу нескольких государственных и коммерческий компаний - Шведского центра науки о реанимации, Службы экстренной помощи SOS Alarm, региональных властей Вастра-Геталанд и компании Everdrone.