Компании Apple и Sony попробуют занять свою нишу на рынке производителей электромобилей. Об этом сообщает японское агентство Nikkei Asia.
По имеющимся данным, еще в январе 2020 года не названный продуктовый менеджер Apple обратился к японскому производителю запчастей для автомобилей Sanden с деловым предложением. Встреча состоялась в американском офисе Sanden в Техасе. Известно, что компания Sanden является ведущим производителем запчастей для автомобильных кондиционеров.
Менеджер сообщил, что Apple собирается производить собственные электромобили и ищет поставщиков запчастей. С учетом того, что традиционный электромобиль содержит около 15 000 запчастей, поиск сторонних производителей со стороны Apple выглядел вполне уместным. Японский производитель сумел познакомиться с общей электрической схемой проекта будущего электромобиля Apple.
Неофициальный концепт Apple Car от Vanarama, построенный на базе выпущенных патентов Apple.
Однако позднее компания Sanden приостановила свое участие в совместном проекте с Apple и даже подала заявление о реструктуризации долгов перед кредиторами в июне 2020 года. Этот процесс был вызван финансовыми трудностями компании, которые были усугублены пандемией COVID-19. По всей видимости, переговоры об Apple Car в итоге зашли в тупик.
Достоверность этой истории косвенно подтверждают слова Марка Гурмана из Bloomberg о том, что компания Apple ведет разработку проекта собственного электромобиля с автономным управлением. Со слов Гурмана, Apple собирается выпустить его в 2025 году.
Nikkei Asia сообщает, что рынок производства электромобилей уже сформировался и является достаточно тесным. В разработке или поддержке соответствующих проектов участвуют в том числе и многие крупнейшие ИТ-компании. Например, крупнейшим акционером американского производителя электромобилей Rivian является Amazon, а автомобили производятся на бывшем заводе Mitsubishi Motors.
Nikkei Asia относит Apple к аутсайдерам достаточно закрытого рынка автомобилей. В то же время в издании относят разработку купертиновцев к качественно новому этапу в развитии автомобильной промышленности. Последние изменения такого масштаба произошло 140 лет назад, когда появились первые бензиновые автомобили.
Интересным выглядело и заявление, сделанное на прошлой неделе холдингом Sony Group на выставке CES 2022. В нем указывалось, что Sony изучает возможность создания собственных электромобилей.