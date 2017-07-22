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OLED-дисплей для 15-дюймового iPad будет поставлять не Samsung

10 января 2022, 12:13




Китайская компания BOE недавно завершила переоборудование одного из своих заводов в Китае. Сообщается, что он позволит выпускать OLED-дисплеи более крупных размеров, чем обычно. Это даст возможность использовать новые панели в различных устройствах, в том числе планшетах и моноблоках.

В опубликованном документе сообщается, что в прошлом году BOE стала поставщиком дисплеев для iPhone 13. А теперь она стремится заняться поставками OLED-дисплеев для планшетов iPad. Переоборудованный завод сможет производить дисплеи размером до 15 дюйм.

Размер OLED-дисплея для iPad может вырасти до 15 дюймов


Размер нынешних планшетов iPad еще невелик. Но в июне 2021 года Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple уже изучила концепцию выпуска iPad с большим дисплеем. В то же время он отметил, что до выпуска массовых изделий еще «пройдут годы».

Размер OLED-дисплея для iPad может вырасти до 15 дюймов


По слухам, BOE будет выпускать OLED-дисплеи с двойным излучающим слоем красного, зеленого и синего. Это позволит сделать их значительно более яркими. Но данная технология отличается повышенной сложностью реализации, поэтому пока рано говорить о ее массовом применении.

В настоящее время Apple закупает OLED-дисплеи для iPhone в основном у Samsung и LG. В то же время известно, что купертиновцы стремятся диверсифицировать свою цепочку поставок, чтобы снизить риск зависимости от одного поставщика и обеспечить конкурентоспособные цены.



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