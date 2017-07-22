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Сенсор Immervision оптимизирован для съемки с близкого расстояния с большим углом захвата

10 января 2022, 14:01




Канадская компания Immervision объявила о создании 8-мегапиксельного широкоугольного сенсорного модуля, который может быть использован в качестве камеры для ноутбуков и планшетов.

Главной особенностью новинки стало применение запатентованной технологии Immervision, которая позволяет получать ровное, четкое изображение по всему полю изображения, от края до края.

Сенсор Immervision оптимизирован для съемки с близкого расстояния с большим углом захвата


Важной особенностью является также упаковка сверхширокоугольного объектива и 8-Мп датчика в общий модуль с рекордно малой толщиной всего 3,8 мм.

Несмотря на компактные размеры, камера обеспечивает высококачественные видеотрансляции, которые можно обрабатывать в различных приложениях. В их числе программы с повышенными требованиями к четкости картинки и разрешению при соблюдении широкого угла поля зрения. Предоставляются также широкие возможности для расширенного контроля искажений.

Новое решение подходит для различных сценариев трансляции видеоконференцсвязи, в том числе с захватом больших сцен, когда необходимо обеспечить оптимальный охват, высокую плотность пикселей и качество картинки.

Это особенно важно из-за того, что производители ноутбуков до сих пор сталкиваются с проблемой обеспечения высокого разрешения при видеотрансляциях при широком угле зрения камеры. Такая потребность возникает при съемке в условиях ограниченного пространства.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

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