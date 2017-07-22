Канадская компания Immervision объявила о создании 8-мегапиксельного широкоугольного сенсорного модуля, который может быть использован в качестве камеры для ноутбуков и планшетов.
Главной особенностью новинки стало применение запатентованной технологии Immervision, которая позволяет получать ровное, четкое изображение по всему полю изображения, от края до края.
Важной особенностью является также упаковка сверхширокоугольного объектива и 8-Мп датчика в общий модуль с рекордно малой толщиной всего 3,8 мм.
Несмотря на компактные размеры, камера обеспечивает высококачественные видеотрансляции, которые можно обрабатывать в различных приложениях. В их числе программы с повышенными требованиями к четкости картинки и разрешению при соблюдении широкого угла поля зрения. Предоставляются также широкие возможности для расширенного контроля искажений.
Новое решение подходит для различных сценариев трансляции видеоконференцсвязи, в том числе с захватом больших сцен, когда необходимо обеспечить оптимальный охват, высокую плотность пикселей и качество картинки.
Это особенно важно из-за того, что производители ноутбуков до сих пор сталкиваются с проблемой обеспечения высокого разрешения при видеотрансляциях при широком угле зрения камеры. Такая потребность возникает при съемке в условиях ограниченного пространства.
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