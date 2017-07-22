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ASML рассказала об ущербе от пожара для производства EUV-оборудования

10 января 2022, 15:17




Голландская компания ASML представила оценку ущерба, нанесенного ее производству в результате пожара на одном из заводов под Берлином.

Компания ASML является производителем фабричного оборудования, используемого для производства полупроводников и имеющего важное значение для гарантии их жизненного цикла. На выпускаемых ею комплектующих работают ведущие мировые фабрики полупроводников, включая TSMC.

В ASML дана оценка ущерба от пожара для производства EUV-оборудования


Пострадавший в результате пожара завод ASML производит отдельные механические и оптические компоненты, которые устанавливаются в производственное оборудование. В их число входят рабочие столы для выращивания полупроводниковых пластин, зажимы, патроны и зеркальные блоки.

Компания ASML сообщила, что производство запчастей, используемых в современных машинах DUV (литья в глубоком ультрафиолете), уже возобновлено. Это оборудование находилось в той части завода, которая не пострадала от пожара.

В результате пожара пострадал участок, где производятся зажимы для полупроводниковых пластин. Эти детали применяются на станках по производству полупроводников по технологии фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (EUV).

В настоящее время ведется разработки плана по восстановлению вышедшего из строя оборудования. После этого, будет объявлена предварительная дата, когда производство возобновится в полном объеме.

Литография EUV используется для выпуска нынешних 5-нм и будущих 3-нм узлов в производственном процессе по выпуску полупроводников на заводах TSMC, Samsung и Intel. Известно, что TSMC является крупнейшим клиентом ASML, поэтому инцидент может сказаться на ее дальнейших планах.



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