Компания Toshiba Group объявила о впервые проведенной в мире публичной демонстрации новой технологии записи на жесткий диск с применением недавно созданной технологии магнитной записи нового поколения MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching - Microwave Assisted Magnetic Recording). Новый метод позволяет производить переключения работы генератора записи с использованием микроволн. По предварительным оценкам, это позволит практически вдвое повысить максимальную емкость жестких дисков нового поколения.
Проведенная демонстрация подтвердила, что новая технология действительно обеспечивает значительный прирост емкости хранения. Дальнейшие разработки по выводу технологии на уровень массового производства позволит в будущем выпускать жесткие диски емкостью более 30 Тбайт.
В последние годы Toshiba уделяет значительное внимание исследованиям и разработкам в области развития технологии микроволновой записи MAMR. Суть этой технологии состоит в использовании резонансного явления в ферромагнитном слое, которое инициируется за счет подачи тока на генератор «вращения спинов» (Spin Torque Oscillator, STO). Он создает круговое электромагнитное поле за счет поляризации спинов электронов, что приводит к прецессии магнитных моментов доменов в этом поле.
В 2021 году компания Toshiba начала выпускать жесткие диски емкостью 18 Тбайт. В них применяется улучшенная технология MAMR, получившая название Flux Control MAMR (FC-MAMR). Идея оптимизации состоит в облегчении записи за счет работы генератора вращающего момента.
Новая технология MAS-MAMR, как ожидается, позволит еще больше повысить плотность записи по сравнению с FC-MAMR, что будет достигнуто за счет локального воздействия микроволн на записывающий носитель. Проведенная демонстрация служила именно целям показать осуществимость этой идеи.
Разработка новой технологии MAS-MAMR ведется совместно с компанией Showa Denko K.K. (SDK), производителем пластин для жестких дисков, и TDK Corporation (TDK), занимающейся выпуском головок для жестких дисков.