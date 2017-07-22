Компания D-Link объявила о выпуске абонентского терминала GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портами Gigabit Ethernet.
Благодаря доступному интернет-порту PON с разъемом SC/APC можно подключаться по оптической линии связи, делая доступным высокоскоростной интернет со скоростью до 2,4 Гбит/с на прием (uplink) и до 1,2 Гбит/с на передачу (downlink).
Новое устройство можно подключать к сетям федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги высокоскоростного доступа в интернет, провайдерам IPTV и телефонии, передающим сигнал по оптоволоконным линиям с использованием технологии GPON. Такие системы активно используются в многоквартирных домах, частном секторе и коттеджных поселках.
Для раздачи интернета доступен один сетевой LAN-порт 10/100/1000Base-T через разъем RJ-45. С его помощью можно подключить абонентский маршрутизатор и нарастить возможности домашней сети.
Предусмотрена функция контроля качества связи QoS и 802.1Q VLAN для предоставления услуг IPTV и VoIP. Для управления и обновления прошивки можно использовать протокол OMCI.
D-Link DPN-101G появится в России у официальных реселлеров компании во втором квартале 2022 года.