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Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

10 января 2022, 17:02




Компания D-Link объявила о выпуске абонентского терминала GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портами Gigabit Ethernet.

Благодаря доступному интернет-порту PON с разъемом SC/APC можно подключаться по оптической линии связи, делая доступным высокоскоростной интернет со скоростью до 2,4 Гбит/с на прием (uplink) и до 1,2 Гбит/с на передачу (downlink).

Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G


Новое устройство можно подключать к сетям федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги высокоскоростного доступа в интернет, провайдерам IPTV и телефонии, передающим сигнал по оптоволоконным линиям с использованием технологии GPON. Такие системы активно используются в многоквартирных домах, частном секторе и коттеджных поселках.

Для раздачи интернета доступен один сетевой LAN-порт 10/100/1000Base-T через разъем RJ-45. С его помощью можно подключить абонентский маршрутизатор и нарастить возможности домашней сети.

Предусмотрена функция контроля качества связи QoS и 802.1Q VLAN для предоставления услуг IPTV и VoIP. Для управления и обновления прошивки можно использовать протокол OMCI.

D-Link DPN-101G появится в России у официальных реселлеров компании во втором квартале 2022 года.



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