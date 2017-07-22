Шансы на появление в смарт-часах Apple Watch Series 8 нового датчика для измерения температуры тела тают на глазах. Об этом сообщил хорошо известный Марк Гурман из Bloomberg.
Считается, что Apple собиралась добавить датчик измерения температуры тела уже в нынешней модели умных часов Apple Watch Series 7, выпущенной в прошлом году. Но еще в июне Bloomberg сообщил, что его появления можно ожидать только позднее - возможно, вместе с выпуском обновленной версии часов в 2022 году.
Определенный оптимизм в этом отношении недавно высказывал аналитик Мин-Чи Куо. Он заявлял, что функция определения температуры тела появится в часах Apple Watch Series 8.
Однако последний материал Марка Гурмана, опубликованный в Bloomberg, указывает на то, что перспективы появления нового датчика тают на глазах. Более того, это касается не только датчика измерения температуры тела, но и датчиков артериального давления и уровня сахара в крови. «Не ждите, ничего из этого не появится в ближайшее время», - заявил Гурман в своем материале «Power On».
Добавление датчика температуры тела значилось в дорожной карте Apple на 2022 год. Однако упоминания этой функции в последнее время исчезло из обсуждений. Появление датчика артериального давления ожидалось «через два-три года», а датчика для отслеживания уровня сахара в крови - еще в более удаленной перспективе. Некоторые эксперты даже заявляют, что эта функция появится не ранее 2025 года.
Польза возможности измерения температуры с помощью Apple Watch не оспаривается. С вводом нового датчика появится возможность давать прогноз по критическим дням у женщин и более качественно отслеживать график и качество сна. В будущем с его помощью можно будет определять простуду и другие заболевания. Но тем не менее, появление этого датчика откладывается.