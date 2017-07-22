РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple Watch Series 8 все-таки не получат датчик температуры тела

10 января 2022, 18:50




Шансы на появление в смарт-часах Apple Watch Series 8 нового датчика для измерения температуры тела тают на глазах. Об этом сообщил хорошо известный Марк Гурман из Bloomberg.

Считается, что Apple собиралась добавить датчик измерения температуры тела уже в нынешней модели умных часов Apple Watch Series 7, выпущенной в прошлом году. Но еще в июне Bloomberg сообщил, что его появления можно ожидать только позднее - возможно, вместе с выпуском обновленной версии часов в 2022 году.

Установка датчика измерения температуры тела в часах Apple Watch Series 8 отложена


Определенный оптимизм в этом отношении недавно высказывал аналитик Мин-Чи Куо. Он заявлял, что функция определения температуры тела появится в часах Apple Watch Series 8.

Однако последний материал Марка Гурмана, опубликованный в Bloomberg, указывает на то, что перспективы появления нового датчика тают на глазах. Более того, это касается не только датчика измерения температуры тела, но и датчиков артериального давления и уровня сахара в крови. «Не ждите, ничего из этого не появится в ближайшее время», - заявил Гурман в своем материале «Power On».

Добавление датчика температуры тела значилось в дорожной карте Apple на 2022 год. Однако упоминания этой функции в последнее время исчезло из обсуждений. Появление датчика артериального давления ожидалось «через два-три года», а датчика для отслеживания уровня сахара в крови - еще в более удаленной перспективе. Некоторые эксперты даже заявляют, что эта функция появится не ранее 2025 года.

Установка датчика измерения температуры тела в часах Apple Watch Series 8 отложена


Польза возможности измерения температуры с помощью Apple Watch не оспаривается. С вводом нового датчика появится возможность давать прогноз по критическим дням у женщин и более качественно отслеживать график и качество сна. В будущем с его помощью можно будет определять простуду и другие заболевания. Но тем не менее, появление этого датчика откладывается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Apple и Sony собираются стать производителями электромобилей
  • Скорая служба доставки дронами Everdrone EMADE помогла спасти шведа после сердечного приступа
  • Анонс Shiftall MeganeX, Pebble Feel и Mutalk: три гаджета для метавселенной Metaverse
  • Мин-Чи Куо: в гарнитуре Apple AR/VR будут установлены линзы-блины 3P Pancake
  • Голосовой помощник Amazon Alexa посоветовал 10-летнему ребенку «сунуть пальчик в розетку»

    • следующая новость
    Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме

    предыдущая новость
    Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор vivo Y53s и vivo Y21
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 января, 2022

    Анонс первого складного смартфона HONOR Magic V: 7,9/6,45-дюймовый OLED-дисплей, Snapdragon 8 Gen 1

    10 января, 2022

    Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

    Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме

    Apple Watch Series 8 все-таки не получат датчик температуры тела

    Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

    Toshiba продемонстрировала запись на жесткий диск с помощью технологии MAS-MAMR

    ASML рассказала об ущербе от пожара для производства EUV-оборудования

    Сенсор Immervision оптимизирован для съемки с близкого расстояния с большим углом захвата

    OLED-дисплей для 15-дюймового iPad будет поставлять не Samsung

    Apple и Sony собираются стать производителями электромобилей

    7 января, 2022

    Скорая служба доставки дронами Everdrone EMADE помогла спасти шведа после сердечного приступа

    6 января, 2022

    Доходность майнинга Ethereum на NVIDIA RTX 3080 Ti упала до 2,8 долларов/день

    Защищенный браузер Brave набрал более 50 млн активных пользователей в 2021 году

    Intel добавила поддержку «Enhanced Thermal Velocity Boost» для процессора Core i9-12900KS

    Анонс Shiftall MeganeX, Pebble Feel и Mutalk: три гаджета для метавселенной Metaverse

    NVIDIA представила более 160 игровых и Studio-ноутбуков на платформе GeForce

    Samsung представила портативный проектор Freestyle с функцией Smart TV

    Lenovo анонсировала новые продукты на выставке CES 2022

    5 января, 2022

    Мин-Чи Куо: в гарнитуре Apple AR/VR будут установлены линзы-блины 3P Pancake

    ССЫЛКИ