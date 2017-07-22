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Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме

10 января 2022, 20:12




Американская компания EVGA, известный производитель компьютерного оборудования, в том числе дефицитных графических карт, сообщила, что обнаружила следы партии видеокарт GeForce RTX 30, украденных 29 октября 2021 года из грузовика во время его следования из Сан-Франциско в Южную Калифорнию. В украденной партии были разные модели в ценовом диапазоне от 330 до 1960 долларов.

На сайте компании EVGA в разделе технической поддержки был зарегистрирован запрос от пользователя из Вьетнама. Он сообщал, что приобрел две видеокарты американского производителя у местного, достаточно крупного вьетнамского ритейлера. Пользователь пробил серийный номер купленной графической карты RTX 3080 Ti и сделал это для проверки возможных претензий по гарантии. В ответ веб-сайт EVGA подтвердил, что указанная пользователем видеокарта является украденной:

Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 продают легально во Вьетнаме

Во Вьетнаме обнаружены украденные видеокарты RTX 30. Источник: Facebook


Позднее, после опроса уже нескольких пользователей выяснилось название вьетнамского ритейлера, который продает видеокарты RTX 30 из указанной партии. Они предлагаются им с ограниченной месячной гарантией по достаточно хорошей цене.

Отмечается, что указанная цена является достаточно высокой, но она ниже, чем если бы видеокарты продавались при официальных поставках. Фактически видеокарты продаются по ценам, характерным при импорте во Вьетнам по «неофициальным» каналам.

Случай продажи видеокарт из ворованной партии действительно необычный, потому что «засветившийся» продавец не является мелким местным ритейлером. Это достаточно крупная торговая компания.

Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 продают легально во Вьетнаме




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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