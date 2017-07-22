Американская компания EVGA, известный производитель компьютерного оборудования, в том числе дефицитных графических карт, сообщила, что обнаружила следы партии видеокарт GeForce RTX 30, украденных 29 октября 2021 года из грузовика во время его следования из Сан-Франциско в Южную Калифорнию. В украденной партии были разные модели в ценовом диапазоне от 330 до 1960 долларов.
На сайте компании EVGA в разделе технической поддержки был зарегистрирован запрос от пользователя из Вьетнама. Он сообщал, что приобрел две видеокарты американского производителя у местного, достаточно крупного вьетнамского ритейлера. Пользователь пробил серийный номер купленной графической карты RTX 3080 Ti и сделал это для проверки возможных претензий по гарантии. В ответ веб-сайт EVGA подтвердил, что указанная пользователем видеокарта является украденной:
Во Вьетнаме обнаружены украденные видеокарты RTX 30. Источник: Facebook
Позднее, после опроса уже нескольких пользователей выяснилось название вьетнамского ритейлера, который продает видеокарты RTX 30 из указанной партии. Они предлагаются им с ограниченной месячной гарантией по достаточно хорошей цене.
Отмечается, что указанная цена является достаточно высокой, но она ниже, чем если бы видеокарты продавались при официальных поставках. Фактически видеокарты продаются по ценам, характерным при импорте во Вьетнам по «неофициальным» каналам.
Случай продажи видеокарт из ворованной партии действительно необычный, потому что «засветившийся» продавец не является мелким местным ритейлером. Это достаточно крупная торговая компания.
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