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TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

10 января 2022, 21:43




Компания Jabra представила на выставке CES 2022 новую модель TWS-наушников серии Elite. Новые Jabra Elite 4 Active предназначены для тех, кто ведет активный образ жизни, увлекается йогой, боксом и бегом. Динамики наушников имеют диаметр 6 мм.

Активный характер использования Jabra Elite 4 Active предусматривает надежную фиксацию и эргономичный дизайн с защитой от ветра. Это гарантирует качественное звучание голоса во время разговоров с друзьями и коллегами. Продолжительный срок службы обеспечивается за счет защиты от проникновения влаги и пота по классу защиты IP57.

TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

Источник: TechRadar.


Высокое качество звучания голоса достигается за счет использования четырех микрофонов, закрытых специальной сеточкой для дополнительной защиты от шума и ветра. Такая конструкция обеспечивает громкость и четкость речи. Настраиваемый эквалайзер создает эффект полного погружения при воспроизведении музыки во время тренировок.

TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

Источник: TechRadar.


Для максимальной концентрации на тренировке Jabra Elite 4 Active могут блокировать шум тренажерного зала с помощью функции активного шумоподавления (ANC). С другой стороны, с функцией HearThrough доступна возможность прослушивания окружающих звуков. Это позволяет не терять связи с окружающей средой и слышать звуки вокруг во время пробежки по шумному городу.

TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

Источник: TechRadar.


Дополнительные возможности дают встроенный голосовой помощник Alexa и воспроизведение музыки с помощью Spotify Tap. Функция Google Fast Pair позволяет мгновенно сопрягать наушники с мобильными устройствами на базе Android.

У TWS-наушников Jabra Elite 4 Active есть функция быстрой зарядки, а их аккумулятора хватает до 7 часов работы без подзарядки и до 28 часов с зарядным чехлом.

TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

Источник: TechRadar.


Рекомендованная розничная цена наушников находится на уровне 9990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC".

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