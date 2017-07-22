Компания Jabra представила на выставке CES 2022 новую модель TWS-наушников серии Elite. Новые Jabra Elite 4 Active предназначены для тех, кто ведет активный образ жизни, увлекается йогой, боксом и бегом. Динамики наушников имеют диаметр 6 мм.
Активный характер использования Jabra Elite 4 Active предусматривает надежную фиксацию и эргономичный дизайн с защитой от ветра. Это гарантирует качественное звучание голоса во время разговоров с друзьями и коллегами. Продолжительный срок службы обеспечивается за счет защиты от проникновения влаги и пота по классу защиты IP57.
Источник: TechRadar.
Высокое качество звучания голоса достигается за счет использования четырех микрофонов, закрытых специальной сеточкой для дополнительной защиты от шума и ветра. Такая конструкция обеспечивает громкость и четкость речи. Настраиваемый эквалайзер создает эффект полного погружения при воспроизведении музыки во время тренировок.
Источник: TechRadar.
Для максимальной концентрации на тренировке Jabra Elite 4 Active могут блокировать шум тренажерного зала с помощью функции активного шумоподавления (ANC). С другой стороны, с функцией HearThrough доступна возможность прослушивания окружающих звуков. Это позволяет не терять связи с окружающей средой и слышать звуки вокруг во время пробежки по шумному городу.
Источник: TechRadar.
Дополнительные возможности дают встроенный голосовой помощник Alexa и воспроизведение музыки с помощью Spotify Tap. Функция Google Fast Pair позволяет мгновенно сопрягать наушники с мобильными устройствами на базе Android.
У TWS-наушников Jabra Elite 4 Active есть функция быстрой зарядки, а их аккумулятора хватает до 7 часов работы без подзарядки и до 28 часов с зарядным чехлом.
Источник: TechRadar.
Рекомендованная розничная цена наушников находится на уровне 9990 рублей.