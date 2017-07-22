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Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

10 января 2022, 22:54




Один из ведущих мировых производителей игровых мониторов, компания AGON by AOC представила новую игровую модель AGON PRO AG274QGM с IPS-панелью с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD (2560x1440 пикселей).

Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED


IPS-панель монитора AG274QGM обеспечивает широкие углы обзора, отличается высокой точностью цветопередачи и предоставляет возможность калибровки цвета по запатентованной технологии NVIDIA. Частота ее обновления - 300 Гц, время отклика - 1 мс (от серого к серому).

Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED


Монитор использует высокоскоростную подсветку mini-LED, которая предлагает 576 зон с регулируемой яркостью. Это позволяет добиваться глубокого черного цвета, при этом монитор соответствует сертификату VESA DisplayHDR 1000.

Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED


Благодаря поддержке технологии NVIDIA G-Sync ULTIMATE, предоставляется возможность использовать преимущества переменной частоты обновления для устранения задержек и разрывов при выводе изображения. Встроенный модуль G-Sync обеспечивает синхронизацию изображения на экране с графическим процессором, позволяя геймерам получать по-настоящему плавный геймплей без ореолов.

Монитор поддерживает также технологию NVIDIA Reflex API, которая помогает при использовании совместимого с этой технологией оборудования (например, мыши) сокращать задержку ввода за счет динамической синхронизации видеокарты GeForce с центральным процессором. Благодаря поддержке NVIDIA Reflex можно точнее обнаруживать цели, точнее прицеливаться и стрелять, лучше оценивать общую задержку системы и играть с полным контролем над компьютером.

Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED


Для большей гибкости в повседневном использовании AG274QGM оснащен четырьмя портами USB 3.2 для прямого подключения периферии (клавиатуры или мыши). USB-порт, отмеченный зеленым цветом, предназначен для устройств, которые поддерживают технологию NVIDIA Reflex Analyzer.

Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

Игровая мышь AOC GAMING GM510


Вместе с монитором AGON PRO AG274QGM выпущена также игровая мышь AOC GAMING GM510 с поддержкой NVIDIA Reflex. Уникальная форма и конструкция делают мышь максимально легкой, ее вес составляет всего 58 г. Меньшее количество точек контакта и воздухопроницаемая конструкция улучшают ее эргономику.

Манипулятор оснащен высококачественным датчиком Pixart PMW3389 и надежными переключателями Kailh, рассчитанными на 80 млн нажатий. Разрешение сенсора AOC GM510 составляет 16000 DPI, ускорение - 50g, точность отслеживания - 400 dps.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании - монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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