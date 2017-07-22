Компания HONOR анонсировала свой первый складной телефон, получивший название Magic V. Он состоит из двух экранов, внутреннего и внешнего, соединенных ультратонким шарниром. Четвертая тыльная сторона оборудована блоком камер. Селфи доступно с обоих экранов.
Теперь в деталях.
Внутренний складывающийся дисплей имеет диагональ 7,9 дюймов. Он собран из двух OLED-панелей с общим разрешением FHD+ (2272х1984 пикселей) и соотношением сторон 10,3:9. Частота обновления составляет 90 Гц, применяется высокочастотная ШИМ-защита для глаз с частотой обновления 1920 Гц, экран отвечает требованиям HDR10+.
Обращает на себя поддержка вывода 1,07 млрд цветов, что обеспечивает реалистичное и насыщенное изображение. Реализована широкая цветовая гамма, отвечающая требованиям DCI-P3. Поверхность экрана покрыта магнетронной нанооптической пленкой нового поколения, которая снижает коэффициент отражения до менее 1,5%.
Аналогичная пленка имеется и на внешнем экране. Он представляет собой 6,45-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2560х1080 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Частота обновления составляет 120 Гц. В остальном его характеристики те же, что и у внутреннего экрана. Яркость внешнего дисплея доходит до 1000 нит, что позволяет успешно пользоваться смартфоном в сложенном состоянии даже на ярком солнце. Поверхность внешнего экрана покрыта стеклокерамическим покрытием, что делает его устойчивым к падению.
Оба дисплея изготовлены на фабриках китайской компании BOE. Для крепления половинок используется специальный сборный шарнир, состоящий из 213 отдельных элементов. Как утверждает производитель, срок службы шарнира составляет 200 000 операций складываний.
Аппаратная начинка нового смартфона выстроена на новой флагманской 4-нм платформе Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno нового поколения. В паре работает 12 Гбайт оперативной памяти и 256/512 Гбайт основной памяти.
Не менее интересна фоточасть нового смартфона. Она представлена 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,9 со светодиодной вспышкой, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,2, 50-мегапиксельной камерой Ultra Spectrum с диафрагмой f/2,0 и лазерный дальномером 8×8 dTOF, на базе которого работает автофокус. Фронтальная камера имеет разрешение 42 Мп и апертуру f/2.4. Ею можно пользоваться как при работе с внутренним экраном, так и с внешним.
Большое внимание уделено дизайну нового смартфона. Модель черного цвета покрыта стеклянным слоем AG, тогда как оранжевая модель имеет кожаную отделку. Модель серебристого цвета имеет тонкие вертикальные полоски, отпечатанные под стеклом.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4750 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.
Поддержка коммуникационных функций представлена в следующем виде: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 LE, GPS (двухдиапазонный L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1).
Цена HONOR Magic V:
12 + 256 Гбайт - 1568 долларов (119 700 руб.)
12 + 512 Гбайт - 1725 долларов (131 700 руб.)
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".