Компания JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T, оснащенные динамиками с деревянными диффузорами. Они представляют собой поистине уникальное изобретение. Диффузоры имеют карбоновое покрытие, а их наружный слой представляет собой тончайшее покрытие из натурального дерева толщиной всего несколько десятков микрометров.
Благодаря дереву достигаются уникальные акустические характеристики. Природный материал обеспечивает превосходную переходную характеристику наушников и снижает искажения. Эффект акустики высокого качества достигается за счет поглощения деревянным слоем вибраций и внутренних резонансов. Звучание получается натуральным и выразительным, с высокой детализацией и низким уровнем искажений.
Хотя технология деревянных диффузоров не является новинкой сама по себе и уже более 10 лет успешно применяется в серии наушников Wood, в конструкции полностью беспроводных наушников она нашла применение впервые.
Динамики JVC HA-FW1000T примечательны также наличием цельного корпуса из нержавеющей стали с интегрированной в него акустической линзой и мощной магнитной системой. Размер динамика равен 11 мм. Он располагается в закрытой акустической камере, что помогает добиться ровного тонального баланса и широкого диапазона воспроизводимых частот.
За разработку системы высокой точности настройки отвечают звукоинженеры легендарной японской студии звукозаписи Victor Studio. Для передачи звука со смартфона в высоком разрешении (до 24бит/96кГц) они предложили использовать технологию aptX Adaptive от Qualcomm. Если же используется стандартное Bluetooth-соединение с кодеком SBC/AAC/aptX, то происходит автоматическая активация технологии «K2 Technology», обеспечивающей богатый и насыщенный звук.
Наушники оснащены гибридной системой активного шумоподавления, разработанной инженерами Qualcomm. Она в режиме реального времени учитывает посадку наушников и автоматически подстраивает режим шумоподавления, эффективно устраняя внешний шум вне зависимости от формы ушной раковины пользователя.
Функция Touch&Talk позволяет приглушить музыку и сделать наушники полностью прозрачными для внешних звуков. Для очистки голоса от окружающего шума используется технология Qualcomm cVc. Функция Clear Voice повышает разборчивость речи при использовании защитной медицинской маски.
Наушники готовы к непрерывному воспроизведению музыки на протяжении до 9 часов. При использовании зарядного футляра общее время работы аксессуара достигает 27 часов. Для зарядки на 1,5 часа работы требуется всего 10 минут. Время полной зарядки составляет 2,5 часа.
Наушники доступны в России по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.