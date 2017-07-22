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JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

11 января 2022, 15:19




Компания JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T, оснащенные динамиками с деревянными диффузорами. Они представляют собой поистине уникальное изобретение. Диффузоры имеют карбоновое покрытие, а их наружный слой представляет собой тончайшее покрытие из натурального дерева толщиной всего несколько десятков микрометров.

Благодаря дереву достигаются уникальные акустические характеристики. Природный материал обеспечивает превосходную переходную характеристику наушников и снижает искажения. Эффект акустики высокого качества достигается за счет поглощения деревянным слоем вибраций и внутренних резонансов. Звучание получается натуральным и выразительным, с высокой детализацией и низким уровнем искажений.

JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами


Хотя технология деревянных диффузоров не является новинкой сама по себе и уже более 10 лет успешно применяется в серии наушников Wood, в конструкции полностью беспроводных наушников она нашла применение впервые.

Динамики JVC HA-FW1000T примечательны также наличием цельного корпуса из нержавеющей стали с интегрированной в него акустической линзой и мощной магнитной системой. Размер динамика равен 11 мм. Он располагается в закрытой акустической камере, что помогает добиться ровного тонального баланса и широкого диапазона воспроизводимых частот.

JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами


За разработку системы высокой точности настройки отвечают звукоинженеры легендарной японской студии звукозаписи Victor Studio. Для передачи звука со смартфона в высоком разрешении (до 24бит/96кГц) они предложили использовать технологию aptX Adaptive от Qualcomm. Если же используется стандартное Bluetooth-соединение с кодеком SBC/AAC/aptX, то происходит автоматическая активация технологии «K2 Technology», обеспечивающей богатый и насыщенный звук.

JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами


Наушники оснащены гибридной системой активного шумоподавления, разработанной инженерами Qualcomm. Она в режиме реального времени учитывает посадку наушников и автоматически подстраивает режим шумоподавления, эффективно устраняя внешний шум вне зависимости от формы ушной раковины пользователя.

Функция Touch&Talk позволяет приглушить музыку и сделать наушники полностью прозрачными для внешних звуков. Для очистки голоса от окружающего шума используется технология Qualcomm cVc. Функция Clear Voice повышает разборчивость речи при использовании защитной медицинской маски.

JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами


Наушники готовы к непрерывному воспроизведению музыки на протяжении до 9 часов. При использовании зарядного футляра общее время работы аксессуара достигает 27 часов. Для зарядки на 1,5 часа работы требуется всего 10 минут. Время полной зарядки составляет 2,5 часа.

Наушники доступны в России по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC".

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