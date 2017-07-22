РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei готовится выпустить новый чипсет HiSilicon в 2022 году

11 января 2022, 17:00




Компания Huawei готовится вернуться на рынок производителей процессоров, несмотря на санкции, принятые против нее со стороны США.

Компания Huawei разместила в сети официальный постер, в котором говорится о планах компании по возвращению на рынок в 2022 году в качестве самостоятельного производителя чипсетов. Предлагается следить за будущими анонсами, чтобы узнать подробности о готовящихся новинках.

Huawei готовится выпустить новый процессор HiSilicon в 2022 году


Пока нет ясности, что именно собирается выпустить Huawei. Но многие эксперты утверждают, что в 2022 году, спустя 2 года, Huawei намерена предложить новую модель чипсета HiSilicon.

Вскоре после анонса на форуме Bilibili появились слухи о скором появлении чипсета Huawei HiSilicon Skylight 800. Ответ от Huawei не заставил себя долго ждать. Слух был опровергнут, и компания заявила, что эта информация была недостоверной.

Huawei готовится выпустить новый процессор HiSilicon в 2022 году


Среди других предположений встречалось также то, что будущий чипсет будет называться Kirin или Skylight. Но подтверждений этому слуху пока нет.

До 2019 года на рынке мобильных чипсетов для Android-смартфонов наиболее прочные позиции были у четырех компаний. Речь идет о чипах Snapdragon от компании Qualcomm, серии процессоров Helio и Dimensity от компании MediaTek, серии Exynos от Samsung и HiSilicon Kirin от Huawei.

Мобильная платформа Huawei HiSilicon была лучшей в своем классе, особенно если рассматривать чипсет HiSilicon Kirin 980, который устанавливался в смартфон Huawei Mate 20 Pro выпуска 2018 года. На тот момент этот смартфон превосходил все остальные флагманы 2018 года, оснащенные чипсетом Snapdragon 845.

Huawei готовится выпустить новый процессор HiSilicon в 2022 году


Чипсет HiSilicon отличался быстрой проводной зарядкой на мощности до 40 Вт. В нем также присутствовал ночной режим, который, по мнению многих обозревателей, превосходил многие другие флагманские смартфоны, выпущенные в 2018 году.

Однако потом, после ввода санкций США, доступ Huawei к совместным проектам с компанией TSMC, был нарушен.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • В ASML дана оценка ущерба от пожара для производства EUV-оборудования
  • Опубликована дорожная карта Apple Silicon до первой половины 2023 года
  • Технология VTFET позволит смартфонам работать до 7 дней без подзарядки
  • Производительность Snapdragon 8 Gen 1 оценили в тестах AnTuTu и Geekbench 5
  • Анонс Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: 4-нм чипсет для флагманов следующего поколения

    • следующая новость
    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

    предыдущая новость
    JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор vivo Y53s и vivo Y21
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 января, 2022

    Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)

    Появились четкие рендеры нового сокета AMD AM5 для Ryzen 7000 «Raphael»

    В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки

    FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт

    Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A

    ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества

    11 января, 2022

    NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти

    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

    Анонс OnePlus 10 Pro: уникальный дисплей, мощные камеры и Snapdragon 8 Gen 1

    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

    Huawei готовится выпустить новый чипсет HiSilicon в 2022 году

    JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

    Анонс HONOR Magic V: первый складной смартфон HONOR

    10 января, 2022

    Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

    Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме

    Apple Watch Series 8 все-таки не получат датчик температуры тела

    Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

    Toshiba продемонстрировала запись на жесткий диск с помощью технологии MAS-MAMR

    ASML рассказала об ущербе от пожара для производства EUV-оборудования

    ССЫЛКИ