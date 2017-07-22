Компания Huawei готовится вернуться на рынок производителей процессоров, несмотря на санкции, принятые против нее со стороны США.
Компания Huawei разместила в сети официальный постер, в котором говорится о планах компании по возвращению на рынок в 2022 году в качестве самостоятельного производителя чипсетов. Предлагается следить за будущими анонсами, чтобы узнать подробности о готовящихся новинках.
Пока нет ясности, что именно собирается выпустить Huawei. Но многие эксперты утверждают, что в 2022 году, спустя 2 года, Huawei намерена предложить новую модель чипсета HiSilicon.
Вскоре после анонса на форуме Bilibili появились слухи о скором появлении чипсета Huawei HiSilicon Skylight 800. Ответ от Huawei не заставил себя долго ждать. Слух был опровергнут, и компания заявила, что эта информация была недостоверной.
Среди других предположений встречалось также то, что будущий чипсет будет называться Kirin или Skylight. Но подтверждений этому слуху пока нет.
До 2019 года на рынке мобильных чипсетов для Android-смартфонов наиболее прочные позиции были у четырех компаний. Речь идет о чипах Snapdragon от компании Qualcomm, серии процессоров Helio и Dimensity от компании MediaTek, серии Exynos от Samsung и HiSilicon Kirin от Huawei.
Мобильная платформа Huawei HiSilicon была лучшей в своем классе, особенно если рассматривать чипсет HiSilicon Kirin 980, который устанавливался в смартфон Huawei Mate 20 Pro выпуска 2018 года. На тот момент этот смартфон превосходил все остальные флагманы 2018 года, оснащенные чипсетом Snapdragon 845.
Чипсет HiSilicon отличался быстрой проводной зарядкой на мощности до 40 Вт. В нем также присутствовал ночной режим, который, по мнению многих обозревателей, превосходил многие другие флагманские смартфоны, выпущенные в 2018 году.
Однако потом, после ввода санкций США, доступ Huawei к совместным проектам с компанией TSMC, был нарушен.
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