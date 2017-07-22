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Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

11 января 2022, 17:58




Аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует использовать для зарядки своей будущей гарнитуры AR/VR адаптер питания мощностью 96 Вт. Эта информация была опубликована в докладе консалтинговой компании TF International Securities.

На первый взгляд, новость может показаться не особенно примечательной. Однако она указывает на важную характеристику будущего гаджета: указанное значение мощности говорит о том, что производительность гарнитуры Apple будет сравнима с мощностью 14-дюймового ноутбука MacBook Pro, для зарядки которого используется тот же адаптер на 96 Вт.

Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам


Ранее из других источников приходила информация, что производительность гарнитуры Apple AR/VR окажется сопоставима с возможностями мобильного компьютера Mac на процессоре Apple M1. Новая информация подтверждает более ранние слухи.

По имеющимся данным, которыми ранее делился Мин-Чи Куо, гарнитура Apple будет оснащена двумя процессорами: один 5-нм процессор высокой производительности, и другой, менее мощный, - 4-нм чип. Оба процессора будут производиться тайваньской компанией TSMC.

Чипсет более высокого класса обеспечит вычислительную мощность, схожую с платформами M1 в новых компьютерах Mac. Процессор более низкого уровня будет предназначен для обслуживания работы датчиков.

Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам


Ожидается, что новая гарнитура Apple будет отличаться инновационными интерфейсами. В ней появится возможность переключения между режимами дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностей.

Мин-Чи Куо уверен, что гарнитура Apple носит инновационный характер и опережает конкурентов на два или три года разработок. Ее анонс пройдет в IV квартале 2022 года, а поставки гарнитуры начнутся в I квартале 2023 года.



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