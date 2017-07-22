РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс OnePlus 10 Pro: уникальный дисплей, мощные камеры и Snapdragon 8 Gen 1

11 января 2022, 20:11




Компания OnePlus анонсировала флагманский смартфон OnePlus 10 Pro. Он имеет 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением Quad HD+ (3216х1440 пикселей) и поддержкой динамической частоты обновления до 120 Гц.

Однако самое интересное в его экранных технологиях - это технология LTPO 2.0, которая впервые в мире позволяет иметь постоянно включенный экран с частотой обновления 1 Гц. Благодаря новой функции, удобно отслеживать текущее время, вести контроль за появляющимися уведомлениями и получать другую информацию без необходимости разблокировки телефона. Яркость дисплея составляет до 1300 нит.

Анонс OnePlus 10 Pro: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей QHD+, технология LTPO 2.0, чипсет Snapdragon 8 Gen 1


На экране также находится крошечное отверстие, где размещена 32-мегапиксельная фронтальная камера на базе сенсора Sony IMX615 с диафрагмой f/2.4.

Аппаратной платформой нового смартфона служит чипсет Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой сетей 5G SA/NSA. В компании с ними установлены 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 / 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.

Анонс OnePlus 10 Pro: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей QHD+, технология LTPO 2.0, чипсет Snapdragon 8 Gen 1


С тыльной стороны телефона находится блок камер. 48-мегапиксельная основная камера на базе сенсора Sony IMX789 1/1,43″ имеет апертуру f/1,8 и оснащена поддержкой оптической стабилизации изображения. Рядом установлена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на базе сенсора Samsung JN1 1/2,76″ с углом обзора 150°. Для съемки с помощью этой камеры доступен режим «рыбий глаз». Третий в списке - 8-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2,4; он позволяет получать 3,3-кратный оптический зум (OIS).

Примечательная особенность - это первый смартфон компании OnePlus, который поддерживает 10-битную цветную фотографию сразу со всех трех камер. Есть также режим Hasselblad Pro второго поколения, который позволяет делать 12-битные RAW-снимки со всех тыльных камер, давая возможность отлично прорабатывать свет и тени, обеспечивая широкий динамический диапазон. Имеется опция съемки в режиме RAW+.

При съемке видео можно настраивать ISO, выдержку и другие параметры, что значительно расширяет возможности видеооператоров, позволяя добиваться высокого профессионализма в отснятых материалах.

Анонс OnePlus 10 Pro: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей QHD+, технология LTPO 2.0, чипсет Snapdragon 8 Gen 1


Смартфон OnePlus 10 Pro оснащен двухэлементной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SUPERVOOC мощностью 80 Вт. Для полной зарядки требуется всего 32 минуты. При использовании быстрой беспроводной зарядки Warp Charge 50 Wireless мощностью 50 Вт это время увеличивается до 47 минут. Есть здесь и обратная беспроводная зарядка.

Анонс OnePlus 10 Pro: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей QHD+, технология LTPO 2.0, чипсет Snapdragon 8 Gen 1


Цена OnePlus 10 Pro:

  • 8 + 128 Гбайт - 737 долларов (54 900 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 784 доллара (58 400 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 831 доллар (61 900 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

Читайте также:

  • Анонс первого складного смартфона HONOR Magic V: 7,9/6,45-дюймовый OLED-дисплей, Snapdragon 8 Gen 1
  • ASUS ZenFone 9 и ASUS ROG Phone 6 появились на секретных рендерах
  • Анонс Samsung Galaxy S21 FE 5G: «фанская» модель на флагманском чипсете Snapdragon 888
  • Медленная зарядка Google Pixel 6 Pro: домыслы и исследования
  • Анонс смартфона TECNO Spark 8 Pro: бюджетный смартфон с отличным экраном

    • следующая новость
    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

    предыдущая новость
    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор vivo Y53s и vivo Y21
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 января, 2022

    Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)

    Появились четкие рендеры нового сокета AMD AM5 для Ryzen 7000 «Raphael»

    В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки

    FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт

    Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A

    ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества

    11 января, 2022

    NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти

    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

    Анонс OnePlus 10 Pro: уникальный дисплей, мощные камеры и Snapdragon 8 Gen 1

    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

    Huawei готовится выпустить новый чипсет HiSilicon в 2022 году

    JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

    Анонс HONOR Magic V: первый складной смартфон HONOR

    10 января, 2022

    Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

    Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме

    Apple Watch Series 8 все-таки не получат датчик температуры тела

    Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

    Toshiba продемонстрировала запись на жесткий диск с помощью технологии MAS-MAMR

    ASML рассказала об ущербе от пожара для производства EUV-оборудования

    ССЫЛКИ