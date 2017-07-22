Компания OnePlus анонсировала флагманский смартфон OnePlus 10 Pro. Он имеет 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением Quad HD+ (3216х1440 пикселей) и поддержкой динамической частоты обновления до 120 Гц.
Однако самое интересное в его экранных технологиях - это технология LTPO 2.0, которая впервые в мире позволяет иметь постоянно включенный экран с частотой обновления 1 Гц. Благодаря новой функции, удобно отслеживать текущее время, вести контроль за появляющимися уведомлениями и получать другую информацию без необходимости разблокировки телефона. Яркость дисплея составляет до 1300 нит.
На экране также находится крошечное отверстие, где размещена 32-мегапиксельная фронтальная камера на базе сенсора Sony IMX615 с диафрагмой f/2.4.
Аппаратной платформой нового смартфона служит чипсет Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой сетей 5G SA/NSA. В компании с ними установлены 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 / 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.
С тыльной стороны телефона находится блок камер. 48-мегапиксельная основная камера на базе сенсора Sony IMX789 1/1,43″ имеет апертуру f/1,8 и оснащена поддержкой оптической стабилизации изображения. Рядом установлена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на базе сенсора Samsung JN1 1/2,76″ с углом обзора 150°. Для съемки с помощью этой камеры доступен режим «рыбий глаз». Третий в списке - 8-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2,4; он позволяет получать 3,3-кратный оптический зум (OIS).
Примечательная особенность - это первый смартфон компании OnePlus, который поддерживает 10-битную цветную фотографию сразу со всех трех камер. Есть также режим Hasselblad Pro второго поколения, который позволяет делать 12-битные RAW-снимки со всех тыльных камер, давая возможность отлично прорабатывать свет и тени, обеспечивая широкий динамический диапазон. Имеется опция съемки в режиме RAW+.
При съемке видео можно настраивать ISO, выдержку и другие параметры, что значительно расширяет возможности видеооператоров, позволяя добиваться высокого профессионализма в отснятых материалах.
Смартфон OnePlus 10 Pro оснащен двухэлементной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SUPERVOOC мощностью 80 Вт. Для полной зарядки требуется всего 32 минуты. При использовании быстрой беспроводной зарядки Warp Charge 50 Wireless мощностью 50 Вт это время увеличивается до 47 минут. Есть здесь и обратная беспроводная зарядка.
Цена OnePlus 10 Pro:
8 + 128 Гбайт - 737 долларов (54 900 руб.)
8 + 256 Гбайт - 784 доллара (58 400 руб.)
12 + 256 Гбайт - 831 доллар (61 900 руб.)
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